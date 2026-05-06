Raphinha sobre ganar LaLiga en el Clásico ante el Madrid: “Si tiene que ser contra ellos, mejor aún”.

El FC Barcelona tiene la oportunidad este domingo de proclamarse campeón de LaLiga en la jornada 35, con el valor añadido de poder hacerlo frente a su eterno rival, el Real Madrid.

Tras la victoria blanca ante el Espanyol que aplazó el festejo, los azulgranas llegan con una ventaja de 11 puntos (88 a 77), lo que convierte un simple empate en el resultado necesario para asegurar matemáticamente el título.

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En una entrevista para ESPN, Raphinha compartió sus sensaciones ante la posibilidad de dar la vuelta olímpica frente al conjunto merengue. “Para ser honesto, lo especial para mí es ganar la liga, independientemente del rival”, afirmó el brasileño, aunque reconoció el valor sentimental para el entorno del club: “Para la afición es algo muy especial poder ganar contra nuestro máximo rival. Si tiene que ser contra ellos, mejor aún”.

A sus 29 años, Raphinha se ha consolidado como el pilar ofensivo del esquema azulgrana En la actual temporada, el carrilero suma 19 goles y 7 asistencias en 31 partidos. En la temporada anterior, el brasileño dejó un registro histórico de 34 goles y 22 asistencias en 57 encuentros.

A pesar de su rendimiento, el extremo no ocultó su malestar ante las constantes especulaciones sobre su posible salida en el próximo mercado de fichajes. Raphinha fue tajante al desmentir a ciertos sectores de la prensa: “Desde el primer día se ha especulado con mi salida. Hay un periodista que solo miente, diciendo que me reuní con el club o que tengo indecisiones. Casi siempre son cosas irrelevantes las que salen de su boca”.

Más allá del título liguero, el gran momento de forma de Raphinha lo posiciona como una de las piezas angulares de la selección brasileña para el Mundial 2026 que se disputará en suelo norteamericano a partir del próximo mes. “La Canarinha” confía en su capacidad resolutiva para buscar el ansiado hexacampeonato en una cita donde el extremo llega en su madurez futbolística.

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