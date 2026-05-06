Shakira suma una fecha en Brooklyn para su exitoso tour

El entusiasmo que arrastra el tour “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” volvió a mover inevitablemente el calendario de Shakira.

La artista decidió sumar cinco nuevas fechas en Estados Unidos, una decisión que llega después de ver cómo las entradas desaparecieron en minutos y cómo su reciente presentación en Copacabana se volvió un hito para la música latina.

Brooklyn entró a su apretada agenda

Ahora, Shakira añadió a Brooklyn en este tramo con un concierto el 21 de julio. La nueva noche se integra a un grupo de presentaciones que también alcanzan a San José, Atlanta, Miami y Boston, tras el agotamiento acelerado de sus boletos. La información de la venta de entradas todavía no ha sido anunciada.

Con este ajuste, la cantante llegará a 18 conciertos en territorio estadounidense, un tramo que se ha convertido en uno de los más esperados de todo su recorrido internacional. Desde febrero de 2025, el tour ha marcado récords de asistencia y recaudación, consolidando a la colombiana como una figura histórica del pop global.

El eco de Copacabana sigue vivo

La decisión de extender el calendario va de la mano con el impulso que dejó su espectáculo en Río de Janeiro. Este fin de semana, cerca de 2,5 millones de personas se reunieron en la playa de Copacabana para verla en un concierto gratuito que ocupó titulares en Brasil y en el resto del mundo. Ella misma lo describió como “inolvidable y escalofriante”, palabras que dejó en sus redes junto a un mensaje sobre “lo simple que es ser feliz”.

El evento también fue retransmitido por la televisión brasileña y otras plataformas, una ventana que amplificó la magnitud del momento. Shakira abrió el show con una hora de retraso, aunque al tomar el micrófono se disculpó y recordó su vínculo con la ciudad: “No puedo creer que estoy aquí con ustedes, y pensar que llegué aquí cuando tenía 18 años, soñando con cantar para ustedes, y ahora mira esto, ¡mira esto!”.

En la previa, el público presenció un espectáculo de drones que dibujó una loba en el cielo, un detalle simbólico a la imagen que ha acompañado a la cantante durante buena parte de su carrera. La presentación hizo parte del “Todo Mundo no Rio”, organizado por las autoridades locales, y mantuvo la esencia del show que ha llevado por Latinoamérica y Norteamérica desde 2024.

Un afecto especial a Brasil

Aunque integró varios elementos de su tour habitual, Shakira ajustó detalles para acercarse aún más al público brasileño. Invitó a figuras del país como Anitta, Caetano Veloso y Maria Bethânia.

Mientras el tour sigue sumando récords, la recta final se vivirá en Madrid con nueve conciertos programados entre septiembre y octubre de 2026, un formato de residencia que introduce una propuesta distinta en España.

Por ahora, la noticia que celebra Estados Unidos es que Brooklyn tendrá otra oportunidad para ver a Shakira.

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