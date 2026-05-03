Shakira hace historia ante dos millones de personas en Copacabana

Este sábado 2 de mayo, Shakira hizo historia en Copacabana, Brasil, al presentarse ante dos millones de dólares y convertirse en la primera artista latina en presentarse este show anual que se organiza en la ciudad. Antes de ella y en los años recientes también se han presentado Lady Gaga (2025) y Madonna (2024).

El show gratuito en Copacabana no solo pudo ser disfrutado por los dos millones de asistentes, sino que también fue transmitido en televisión brasileña y a través de otras plataformas para que pudiera ser visto por muchas más personas.

Shakira comenzó en concierto con un retraso de una hora, aunque se disculpó al iniciar y también habló sobre lo que significaba para ella esa presentación. “No puedo creer que estoy aquí con ustedes, y pensar que llegué aquí cuando tenía 18 años, soñando en cantar para ustedes, y ahora mira esto, ¡mira esto!”, dijo al empezar.

En varios medios de comunicación se ha reseñado que, antes de que comenzara, el público pudo disfrutar de un show de drones que dibujó en el cielo una loba, animal que representa a la cantante colombiana de 49 años.

Desde el año pasado, Shakira ha estado girando por Latinoamérica y Norteamérica con “Las mujeres ya no lloran tour”, y con su presentación en el marco del “Todo Mundo no Rio”, organizado por las autoridades de Río de Janeiro, siguió mostrando el mismo show que creó para este tour.

Aunque puede considerar un show más de su tour, la verdad es que Shakira hizo cambios para brindar una experiencia mucho más cercana a Brasil. Incluso, invitió a artistas del país para compartir en el escenario: Anitta, Caetano Veloso y Maria Bethânia.

Shakira se presentó junto con Maria Bethânia y otros artistas de Brasil. Crédito: Bruna Prado | AP

Como el setlist de su gira, “Waka Waka”, canción de la Copa Mundial de Fútbol de 2010, fue una de las últimas, lo que significó mucho para un país con cultura tan futbolística como la de Brasil.

Shakira también dedicó este concierto a las mujeres latinas, una línea que también ha seguido la cantante colombiana en los últimos meses.

¿El siguiente paso de Shakira?, tras este show en Copacabana la cantante se comenzará a preparar para su residencia en Madrid, España, a finales de este año.

Shakira se presentó en Copacabana ante dos millones de dólares. Crédito: Bruna Prado | AP

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