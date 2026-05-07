Comida gratis en Florida, el 8 y 9 de mayo: requisitos, horarios y puntos de entrega
Florida realizará jornadas de entrega de comida gratis del 8 al 10 de mayo en varios puntos y con requisitos específicos que debes considerar
Decenas de familias en Florida, incluyendo Miami, tienen acceso esta semana a distintas jornadas de distribución de comida gratis, coordinadas por el programa Farm Share junto a entidades comunitarias. Las entregas de alimentos se realizarán el 8 y 9 de mayo.
La iniciativa pretende apoyar a personas y hogares que enfrentan dificultades económicas y necesitan asistencia alimentaria temporal. Sin embargo, se deben cumplir con varios requisitos para participar, ya que el proceso empieza con una aplicación móvil.
Requisitos para recibir comida gratis en Florida
Lo principal es utilizar la aplicación oficial de Farm Share, disponible de manera gratuita para teléfonos móviles.
A través de la app, cada persona debe generar un código QR diario que servirá como validación para retirar los alimentos en cualquiera de los centros afiliados.
El código puede mostrarse directamente desde el teléfono o mediante una captura de pantalla. Las autoridades aclararon que el QR tiene una vigencia de apenas 24 horas, por lo que debe actualizarse diariamente antes de acudir al lugar de distribución.
Otro punto importante es que no hace falta registrarse nuevamente cada vez que se asista a una jornada. Solo es necesario generar el nuevo código correspondiente al día.
Además, si alguien necesita retirar alimentos para otra persona, el programa permite hacerlo mediante la modalidad conocida como “proxy”. En ese caso, bastará con presentar el código QR de la persona beneficiaria.
Fechas, horarios y puntos de entrega
Las jornadas programadas para esta semana estarán disponibles en distintos horarios y ubicaciones. Estos son:
Viernes 8 de mayo
- Pensacola Caring Hearts – Food Pantry
Dirección: 2105 W Gregory St
Horario: 8:00 am a 9:00 am
Organización responsable: Caring Hearts
- Jessie Trice Community Health System
Dirección: 5361 NW 22nd Ave, Miami, FL 33142
Horario: 9:00 am a 12:00 pm
Organización responsable: Jessie Trice Community Health System
Sábado 9 de mayo
- Christ the King Church
Dirección: 16000 SW 112th Ave, Miami, FL 33157
Horario: 9:00 am a 12:00 pm
Organización responsable: Kionne McGhee & Christ the King Church
Las organizaciones recomiendan llegar temprano porque los alimentos se entregan hasta agotar existencias.
También aconsejan tener el código QR listo antes de ingresar a la fila para agilizar el proceso y verificar previamente si el centro de distribución solicita documentación adicional.
