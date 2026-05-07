Cuarta temporada de “La Reina del Sur” está en producción

Hace cuatro años se estrenó la tercera temporada de “La Reina del Sur” y ahora Telemundo ha anunciado que comenzaron a producir su cuarta temporada, y el papel principal de la historia seguirá estando a cargo de Kate del Castillo.

La actriz mexicana volverá a dar vida a Teresa Mendoza. Se explica que esta nueva temporada seguirá la vida de Teresa en Madrid, España, donde se ha refugiado junto con su hija.

Además de Del Castillo, la producción regresará con varios de los actores de su elenco inicial: Ágata Clares, Alejandro Calva, Antonio Gil, Arturo Ríos, Cuca Escribano, Ed Trucco, Emmanuel Orenday, Isabella Sierra, Kika Edgar, Lincoln Palomeque, Patricia Reyes Spíndola, Sofía Lama y Víctor Rebull. Telemundo también anunció la incorporación del actor español Daniel Grao.

Kate del Castillo volverá a compartir con varios de los actores que han sido parte del proyecto desde la primera temporada. Crédito: Telemundo

“La Reina del Sur” se ha convertido en uno de los mayores éxitos de la televisión hispana. El estreno de su primera temporada se hizo en 2011 y en ella se cuenta la huida de Teresa Mendoza a España tras la muerte de su esposo, quien era un líder del narcotráfico.

Cada temporada ha tenido 60 episodios, una cantidad poco usual para las series más actuales.

Sobre la nueva temporada, Javier Pons, Chief Content Officer & Head of Telemundo Studios, dijo: “Estamos muy entusiasmados con el regreso de Kate del Castillo para liderar esta nueva temporada en la que volvemos a subir la apuesta con un capítulo audaz, lleno de acción, que sin duda cautivará a la audiencia a nivel mundial”.

En un comunicado de prensa también se compartieron las declaraciones de Del Castillo. Expresó su emoción por volver a interpretar este personaje y agregó: “Esta nueva temporada la lleva a un lugar más profundo y emocional que nunca, y me emociona volver a su mundo. No puedo esperar a que los fans vean este próximo capítulo de su historia”.

Sigue leyendo:

• Kate del Castillo reitera que no quiere ser mamá

• Kate del Castillo publica video contra las corridas de toros

• Kate del Castillo compartió su experiencia tras el sismo en México: “Salí descalza”