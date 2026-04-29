FBI ofrece $5 millones de dólares en recompensa para resolver homicidio de un inmigrante en Nueva York

El gobierno federal está ofreciendo una recompensa de hasta $5 millones de dólares por información relacionada con un homicidio sin resolver de Shakeel Khan, ocurrido en Johnson City, condado Broome de Nueva York, hace siete años.

La noche del 30 de marzo de 2019 Khan, nativo de Paquistán, fue ultimado a tiros por un agresor enmascarado frente a su restaurante, “Halal Bites” en Riverside Drive, mientras realizaba el cierre del local, alrededor de las 10 p.m. Sus amigos relataron que Khan se había mudado a la zona desde Brooklyn dos años antes con el fin de emprender su negocio y brindar una vida mejor a su familia.

“Khan fue asesinado al estilo de una ejecución frente a su negocio”, según el FBI. Al momento de su muerte, era un residente legal de EE.UU. y “participaba abiertamente en actividades políticas en oposición a organizaciones terroristas en Pakistán”, según Voice of America.

Más tarde ese mismo año el FBI anunció una primera recompensa de $50,000 dólares por cualquier información que condujera a una detención. No se ha dado a conocer el motivo por el cual el monto de la oferta de la agencia fue incrementado ahora de manera tan drástica, comentó PIX11 News. El incremento es ofrecido por el programa Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado, que es administrado por el Servicio de Seguridad Diplomática.

El FBI, la policía de Johnson City -localidad ubicada 179 millas al noroeste de la ciudad de Nueva York– y la Policía Estatal de Nueva York (NYSP) continúan investigando el crimen. Quien posea información sobre este caso debe consultar esta página oficial.

Largos misterios policiales en Nueva York y áreas cercanas

Esta semana Kevin Gavin, hombre de 71 años, se declaró culpable de haber matado a tres mujeres mayores que eran sus vecinas en un edificio de vivienda pública (NYCHA) en Brooklyn entre 2015 y 2021 Además Robert McCaffrey fue detenido en Carolina del Norte en relación con el homicidio de Lisa Marie McBride ocurrido hace 36 años en Nueva Jersey.

A principios de este mes Rex Heuermann, ´el asesino de Gilgo Beach´, sorprendió al declararse culpable de la muerte de 8 mujeres cuyos cuerpos habían sido encontrados a lo largo de Ocean Parkway en Long Island (NY) entre 1993 y 2010. En paralelo Shannan Gilbert desapareció en mayo de 2010, lo que desencadenó la búsqueda que condujo al hallazgo de muchos restos humanos; sin embargo, Heuermann no ha sido imputado por ese caso.

También recientemente William Antonio Solís fue arrestado en Florida como sospechoso del doble homicidio -un caso sin resolver desde 1993– de un hombre y una mujer que fueron baleados en un apartamento en El Bronx, a sólo unos pasos de su hijo de 3 años.

Además se determinó que Pedro Hernández será juzgado nuevamente por el caso de Etan Patz, niño que desapareció en Manhattan (NYC) en 1979 y fue declarado muerto en 2001, aunque su cuerpo nunca ha sido hallado. El mes pasado Joseph Martínez, alias “Jupiter Joe”, fue sentenciado en El Bronx (NYC) a una pena de entre 25 años y cadena perpetua por el homicidio y violación de una niña en el invierno de 1999. También en marzo el FBI identificó 56 años después a un hombre que fue hallado sin cabeza ni manos en una carretera en Andover (NY) el 20 de marzo de 1970; pero nadie ha sido arrestado por el caso.

Desde hace más de 24 años está desaparecida la niña Bianca Lebrón, vista por última vez en las instalaciones de la antigua “Elias Howe School”en Bridgeport (Connecticut) a las 8:30 a.m. del 7 de noviembre de 2001. Se ofrece una recompensa de $62,000 dólares por información relacionada con el caso.

En diciembre Andrew Dykes fue arrestado cerca de Tampa (Florida) como sospechoso de la muerte en 1997 de Tanya Jackson y su hija Tatiana Dykes, cuyos cuerpos fueron encontrados en una playa en Long Island (NY), pero no fueron identificadas hasta 2025.

En el otoño del año pasado se identificaron los restos de Susan “Suzy” Mann, una quinceañera que vivía en Queens (NYC), desapareció en mayo de 1980 y fue hallada muerta en un contenedor de basura en Long Island (NY) en noviembre de 1982. Pero en tanto tiempo nadie ha sido acusado por el crimen. Las autoridades ofrecen una recompensa de $25,000 dólares por pistas que conduzcan a un arresto.

En noviembre de 2025, gracias a avances tecnológicos de ADN, la policía acusó 28 años después a un hombre de haber asesinado a una anciana y violado a otra cuando ambas eran pacientes de un mismo centro de salud mental en Long Island (NY). E octubre Michael Benjamin llegó extraditado desde el estado Georgia para enfrentar cargos en Queens (NYC) como sospechoso de haber abusado de cinco mujeres en la década de 1990.

En julio un automóvil rescatado del agua con restos humanos en su interior en Long Island (NY) puso fin a una larga investigación sobre Robert Long, una persona de 62 años reportada desaparecida en 2011. En marzo de 2025, medio siglo después de la desaparición de la niña Laura Ann O’Malley en Queens (NYC), las autoridades confirmaron que sus restos fueron hallados al otro lado del país, en California. En 2024 también se cerró en Nueva Jersey un caso que estuvo casi 39 años abierto: la recién nacida hallada muerta en una bolsa en un parque en la víspera de la Navidad de 1984.

También desde hace más de seis años está desaparecida la niña de origen mexicano Dulce María Alavez, vista por última vez en un parque en Nueva Jersey cuando tenía 5 años, en septiembre de 2019. Nadie ha sido identificado como sospechoso ni arrestado por el caso. La recompensa se fue elevando progresivamente y al momento se mantiene en $75,000 dólares.

Henryk Siwiak, inmigrante de Polonia, murió el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, pero no como víctima de los ataques terroristas, sino baleado en Brooklyn. El caso sigue abierto.

Quien posea información sobre estos casos debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales. Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

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