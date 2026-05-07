Sale a la luz video de Mike Vrabel en un bote en Tennessee junto a Dianna Russini embarazada

La polémica que ha sacudido a la NFL y al periodismo deportivo en las últimas semanas vuelve a estar a la orden del día. Este jueves, salió a la luz un nuevo video que muestra a Mike Vrabel y a Dianna Russini preparándose para salir a navegar en Tennessee, en imágenes captadas en junio de 2021, cuando la reportera estaba visiblemente embarazada.

El clip, difundido por TMZ Sports, expone a ambos en el muelle de una empresa de alquiler de botes. En la grabación se observa a Russini caminando unos pasos por delante del entonces entrenador de los Tennessee Titans, quien la sigue de cerca.

😳 EXCLUSIVE: New Dianna Russini and Mike Vrabel video shows the two heading out for their Tennessee boat day while she was very much showing during her first pregnancy. pic.twitter.com/Jpc8dWd6gw — TMZ Sports (@TMZ_Sports) May 7, 2026

En un momento, ella gira para hablarle y queda claro que tenía alrededor de seis o siete meses de embarazo. Ambos visten ropa casual mientras avanzan hacia la embarcación.

Según TMZ Sports, Vrabel y Russini alquilaron el bote de manera privada y fueron las únicas dos personas a bordo durante un recorrido que habría durado entre dos y tres horas.

Testimonios de empleados del lugar aseguran que se les hizo la petición de no tomar fotos debido a que el ahora entrenador de New England Patriots “quería un fin de semana privado”.

Sin embargo, terminó tomándose fotos con el personal. Russini, en cambio, rechazó cualquier fotografía. La ahora exreportera de ‘The Athletic’ dio a luz a su primer hijo ese mismo verano.

A comienzos de abril, ‘Page Six’ y ‘The New York Post’ publicaron unas fotografías en las que aparece la reportera Dianna Russini junto al coach de New England Patriots, Mike Vrabel, en traje de baño, tomados de la mano y abrazándose en el techo de un bungalow de resort en Sedona, Arizona.

El escándalo estalló debido a que Mike Vrabel ha estado casado con Jen Vrabel desde 1999 y Dianna Russini ha estado unida en matrimonio con Kevin Goldschmidt, un ejecutivo de ‘Shake Shack’, desde 2020.

La polémica le costó inicialmente una suspensión a la periodista de ‘The Athletic’, pero finalmente la reportera terminó presentando su renuncia al medio deportivo.

Cuando el escándalo parecía enfriarse, nuevas fotos aparecieron en panorama. Imágenes obtenidas y difundidas por ‘Page Six’ muestran al coach de New England Patriots y a la reportera de NFL besándose en un bar de Nueva York.

Las fotografías fueron tomadas en 2020, seis años antes del escándalo por las imágenes en las que fueron captados tomados de la mano en un resort de Arizona.

Vrabel y Russini fueron vistos juntos dentro de ‘Tribeca Tavern’, en las primeras horas del 11 de marzo de 2020.

En las fotos, Vrabel y Russini están sentados uno al lado del otro mientras conversaban en la barra hasta que se fundieron en un beso.



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