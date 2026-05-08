Alejandro Fernández se une al Grupo Frontera con “Cada Vez Me Gusta Más”

Los mariachis y la música regional mexicana se unen en una colaboración entre Alejandro Fernández y Grupo Frontera en el tema “Cada Vez Me Gusta Más“, que ya está disponible en todas las plataformas musicales.

Así lo dieron a conocer los artistas en sus respectivas cuentas de redes sociales y con el lanzamiento del video oficial este jueves, que une no solamente a dos géneros diferentes, sino también a dos generaciones.

Una unión de géneros perfecta

La temática principal de la canción se basa en un hombre que, locamente enamorado, le cuenta a un tercero todas las emociones que siente por su amor desenfrenado con mucho sentimiento y sinceridad.

La colaboración se dio incluso en los géneros, iniciando el protagonismo “El Potrillo” con un ritmo mariachi que le da una perfecta introducción a la voz de Adelaido Solis con la música norteña en el inicio del coro: “Si tú sintieras esas manos en el cuerpo, lo entenderías; si una noche con mis ojos tú la vieras, te aseguro que también la presumieras“.

Posteriormente, Fernández se adapta también al ritmo regional, mostrando nuevamente la versatilidad de su voz al realizar esas intervenciones ligadas a un género ajeno al suyo.

El video



En la parte audiovisual, se enfocaron en lo que sería una tarde dominical entre amigos realizando un compartir, tomando algunos tragos y conversando sobre esa “chica soñada”.

Luego, caminan hacia un chalet con el mar de fondo donde ponen a sonar todos los instrumentos en la parte fuerte del ritmo regional con un “Potrillo” con un look tan fresco (acorde con el ambiente), que interpreta la canción sin sandalias y en bermuda. Allí también documentan momentos divertidos entre amigos.

Esta colaboración logró reunir un ritmo contagioso con una letra especial que puede servir, incluso, para una serenata que une a dos de los géneros favoritos del target mexicano.

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