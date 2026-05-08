Universal Pictures presenta el tráiler final de la película animada “Minions & Monster”

Generalmente, las películas animadas tienen una gran conexión con la audiencia; sin embargo, todo lo que ha salido ligado a los “Minions” ha alcanzado un nivel superlativo de recepción. Por esa razón, Illumination y Universal Pictures están listos para mostrar una nueva entrega de esta cinta tras presentar el tráiler final este jueves.

“Minions & Monstruos” es el título del nuevo trabajo de esta producción, el cual será estrenado el próximo 1 de julio en las salas de cine y con el que esperan nuevamente hacer disfrutar a la audiencia con las características ocurrencias que se divisan en esta película animada.

Sinopsis:

En esta ocasión, los cuatro protagonistas quieren conquistar la fama en Hollywood convirtiéndose en cineastas y su amor por la creación los lleva a generar un caos en el universo. Una versión ambientada en 1920 aproximadamente.

Los Minions quieren realizar una película de terror con monstruos reales y realizaron un experimento que obtiene un resultado tan bueno que una especie que parece indefensa se convierte en su principal amenaza tras contar con criaturas colosales como aliadas.

Tráiler final



Los protagonistas llegan a un evento cinematográfico con alfombra roja y de inmediato llega la comedia con sus ocurrencias. Posteriormente, aparece James, uno de los nuevos integrantes de los Minions que ama la creación en el séptimo arte.

Después de obtener la inspiración necesaria, comienza a trabajar en la producción de una cinta de “Minions y Monstruos”, con una loca idea de que los monstruos sean reales.

Después de tanto insistir, hizo un experimento, en el cual hace aparecer una pequeña y extraña especie verde desde otro universo, el cual parece ser indefenso, pero los engaña para llamar a varias figuras monstruosas que quieren acabar con el planeta, principalmente Miranda, quien con una figura gigante y gelatinosa puede tragarse cualquier objeto.

Eso obliga a los Minions a iniciar una verdadera lucha que sale de las pantallas para salvar el planeta. Falta poco más de mes y medio para la tercera entrega de los Minions y el regreso de Pierre Coffin en la dirección está atrapando a los seguidores de esta cinta animada con una misteriosa y divertida historia.

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