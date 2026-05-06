En NYC el precio de la renta habitacional sigue volando en 2026 y Harlem marca el ritmo más alto

La Gran Manzana ya no vive el boom expansivo del alquiler post-pandemia, pero tampoco un estancamiento de los precios: los primeros meses de 2026 siguen definidos por aumentos constantes que continúan presionando y desplazando a cientos de residentes de sus vecindarios.

La tendencia es que en vecindarios como Harlem, que hace algunas décadas eran asequibles para la clase trabajadora, en los últimos meses siguen mostrando una presión de precios, que complica aún más las esperanzas de muchos de mantenerse en la ciudad. Más aún, si son familias con niños pequeños.

De acuerdo con un cruce de datos de portales especializados como RentDataNow, RentCafe y RentHop, la media del alquiler en la ciudad de Nueva York alcanzó los $3,706 mensuales en marzo de 2026, lo que representa un incremento interanual del 5.4%, consolidando nuevamente a la ciudad en uno de los mercados más costosos del país.

El promedio en todo el país es $1,600, una cifra duplicada por los precios habitacionales de la Gran Manzana.

Pero atención…esa tendencia en la ‘capital del mundo’ se basa en cálculos en donde se ponderan mayormente apartamentos de una sola habitación. Es decir, no se trata de unidades residenciales familiares. Tampoco están en esta cuenta las unidades residenciales de renta controlada y estabilizada.

El fondo de esta escalada tiene que ver, en una primera mirada, con una tasa de disponibilidad de vivienda que ronda la pírrica cifra de 1.4%, un mínimo histórico desde 1968.

Pero cuando se analizan los datos, eso significa que la disponibilidad de vivienda asequible está en 0%. A la par, desde 2011 se crearon 895,000 empleos de calidad versus solo 350,000 viviendas, de acuerdo con balances de Insider Business.

En una reciente comparecencia de Elyzabeth Gaumer, comisionada de la División de Investigación y Evaluación del Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (HPD) se dejó en evidencia las dimensiones colosales de esta crisis con varios datos. Y uno de ellos es precisamente la pérdida de opciones asequibles.

“Se ha perdido cerca de 600,000 unidades de bajo costo (menos de $1,500 mensuales). Aproximadamente el 75% de estas estaban en edificios estabilizados construidos antes de 1974. Aunque existen aún unas 500,000 unidades bajo ese umbral, cada una es crucial”, explicó.

De acuerdo con datos de RentCafe, el alquiler promedio en Harlem pasó de aproximadamente $2,684 a $3,315 mensuales entre 2025 y 2026. (Foto: Fernando Martínez- Impremedia)

Efecto rebote

Para los analistas del mercado inmobiliario hay varios elementos que están empujando estos aumentos que podrían tener su tope máximo al finalizar este año.

En primer lugar, la Ley Equidad en los Gastos de Alquiler de Apartamentos (FARE) exige que quien haya contratado a un agente inmobiliario sea quien pague sus honorarios, en lugar de que sea el inquilino quien asuma automáticamente el costo.

“En lugar de ayudar a los inquilinos, la ley FARE provocó que los propietarios cargaran estos honorarios en el precio del alquiler, lo cual ha terminado elevando el costo de la renta. La expectativa de un congelamiento de la renta controlada también podría disparar más los precios. Los propietarios tendrán que compensar una cosa con otra”, explicó a El Diario un corredor inmobiliario de Astoria con 20 años en este mercado.

De hecho, James Whelan, portavoz de la Junta de Bienes Raíces de Nueva York (REBNY) pronosticó el año pasado que “los neoyorquinos pronto se darán cuenta de los impactos negativos de la Ley FARE cuando escaseen las propiedades en venta y aumenten los alquileres”.

En la Nueva York de 2026, en donde el gobierno municipal se ha trazado un congelamiento de la renta, instancias como REBNY proyectan que será solo un beneficio para los inquilinos protegidos, pero al mismo tiempo comprimirá la oferta y desplazará la presión hacia el mercado libre y puede terminar intensificando aún más la escalada de precios que buscan frenar.

Hay antecedentes: Durante la administración de Bill de Blasio, cuando la Ciudad aplicó dos congelamientos consecutivos de renta en 2015 y 2016, el alivio para los inquilinos regulados convivió con una presión creciente en el mercado libre.

Como recuerdan líderes del sector inmobiliario, ya es historia debidamente documentada en números, como se registró una menor rotación en los apartamentos estabilizados y una demanda en ascenso y buena parte de esa tensión, se desplazó hacia las unidades no reguladas.

Factor Harlem

En Manhattan, informes de la empresa inmobiliaria Corcoran sitúan la mediana cerca de los $5,000 mensuales, con subidas de entre 6% y 9% anual, reflejando un mercado aún en expansión pese al enfriamiento post pandémico.

Pero es en Harlem, el barrio que hasta hace unos años era el ‘Manhattan más accesible’, en donde las mayorías eran afroamericanas e hispanas, es donde ese cambio resulta más visible.

Lo que antes era una alternativa económica, se sigue transformando en una extensión del mercado general de este condado. Una tendencia que se empezó a cristalizar hace años, pero que en los últimos meses muestra un ritmo indetenible.

De acuerdo con datos de RentCafe, el alquiler promedio en Harlem pasó de aproximadamente $2,684 a $3,315 mensuales entre 2025 y 2026, esto supone un aumento interanual cercano al 23.5%, muy por encima del promedio de todos los demás condados.

En paralelo, cifras de RentHop indican que los apartamentos de una habitación en Harlem se sitúan ya en torno a los $3,200–$3,300, con incrementos anuales de hasta 12.7%, mientras que las unidades de dos habitaciones rondan los $3,700–$3,800, también con tendencia al alza.

Todo ha cambiado. El hecho de estar en Manhattan lo convierte en algo muy atractivo, la gente le gusta vivir aquí porque está cerca de todo. Pero se hace imposible para un trabajador promedio, porque necesitas ganar miles de dólares. No tengo dudas que con los años, esto de ser un área de latinos trabajadores, será un área de gente de clase media muy alta José Vásquez – Residente de Harlem





“Caras nuevas”

Por ejemplo, Gracia Valero, una puertorriqueña que ha residido en Harlem durante las últimas tres décadas, sostiene que es la única inquilina que permanece en su edificio bajo un contrato de alquiler de renta estabilizada. Según su testimonio, la totalidad de los residentes actuales son nuevos en el edificio, predominantemente profesionales jóvenes.

La isleña indica que tras la ejecución de diversas mejoras en la infraestructura de seis niveles, percibe que el propietario está cruzando los dedos por disponer de su unidad habitacional, para aplicar los precios vigentes del mercado inmobiliario.

“He sabido por lo que me cuentan los muchachos que llegaron recientemente, que son mis nuevos vecinos, de las elevadas sumas que pagan por el alquiler. Es una barbaridad”, manifestó Valero.

Asimismo, señaló que a pesar de contar con cobertura de salud para sus medicamentos, su pensión apenas es suficiente para cubrir las necesidades alimentarias básicas, debido a que el costo del arrendamiento, aun siendo reducido, consume la mayor parte de sus ingresos mensuales.

El testimonio de esta neoyorquina cobra sentido cuando de acuerdo con los cruces de datos de la plataforma RentDataNow, se concluye que “el 55 % de la media de los ingresos familiares en la ciudad se destina al pago del alquiler, siendo la gran urbe del país que soporta la mayor carga económica en este aspecto”.

Además la boricua destaca que los rostros de sus vecinos en la calle 112 y Avenida Madison han cambiado mucho.

“Aquí lo que veías antes era gente prieta (morena) como yo. Ahora poco a poco son muchachos blancos. Yo calculo que en unos años los puertorriqueños que quedamos nos moriremos y no quedará ninguno en este barrio”, acotó.

De igual forma el boricua, José Vásquez asegura que un trabajador promedio que no tenga acceso a una unidad residencial con renta estabilizada o controlada, difícilmente puede aspirar a vivir en una unidad en ese vecindario.

“Todo ha cambiado. El hecho de estar en Manhattan lo convierte en algo muy atractivo, la gente le gusta vivir aquí porque está cerca de todo. Pero se hace imposible para un trabajador promedio, porque necesitas ganar miles de dólares. No tengo dudas que con los años, esto de ser un área de latinos trabajadores, será un área de gente de clase media muy alta”, comentó.

José Vásquez, residente de Harlem: No entiendo quién puede pagar esta renta tan cara.

Profecía cumplida

A principios de los años 80, en plena crisis fiscal de la Gran Manzana, un grupo de investigadores advertía que lo que parecía el abandono de Harlem en realidad era la antesala de una transformación profunda.

Entre ellos destacaba Neil Smith, profesor de la Universidad de la Ciudad de New York, (CUNY) quien desmontó la narrativa dominante de la época: Harlem no estaba simplemente “decayendo”.

Según su teoría del “rent gap”, El Barrio representaba una oportunidad de inversión latente.

“El desplazamiento no es un proceso natural de mejora urbana, sino una estrategia deliberada de reinversión de capital”, remarcó Smith en una de sus publicaciones.

La brecha entre el valor actual de las propiedades, deprimido tras años de desinversión, y su valor potencial en un mercado revitalizado era, en sus palabras, el verdadero motor del desplazamiento de los más pobres.

En ese contexto, lo que ocurría en Harlem no era espontáneo ni culturalmente inevitable, sino el resultado de cálculos económicos precisos: “comprar barato para a futuro vender caro”.

La hipótesis de Smith anticipaba un ciclo de reinversión que implicaría la llegada de residentes de mayores ingresos y el desplazamiento progresivo de comunidades históricas.

Los datos terminaron dándole la razón. En Central Harlem, la población blanca, que en 1990 apenas alcanzaba el 1.5%, comenzó a crecer de forma sostenida: 9.5% en 2010 y más del 14% en 2020, con base a reportes censales.

Más allá de las cifras, el cambio que parece tocar el acelerador en los últimos meses, muestra un cambio que transforma la identidad del barrio, durante décadas reconocido como el epicentro de la cultura afroamericana en Estados Unidos.

Como describen los urbanistas este giro no ocurrió en el vacío. Durante los años 80 y 90, la Ciudad impulsó la venta de miles de edificios que habían pasado a manos públicas por impago de impuestos, una consecuencia directa de la crisis urbana.

Aunque parte de ese inventario se destinó a vivienda asequible, una proporción significativa fue adquirida por desarrolladores privados. A esto se sumaron cambios en las normativas de zonificación que permitieron mayor densidad, edificaciones de lujo y la entrada de grandes cadenas comerciales.

El resultado fue una presión sostenida sobre el valor del suelo y los alquileres, acelerando un proceso que los académicos ya habían descrito décadas antes.

Los analistas demuestran que el desplazamiento de la clase trabajadora del Alto Manhattan es un proceso que se inició desde hace varias décadas. (Foto: Fernando Martínez- Impremedia)

El Dato:

$3,700 es el alquiler promedio de una unidad habitacional en la Gran Manzana, lo cual es accesible solo para las personas o grupo familiares que superen los ingresos anuales de $120,000, en contraste el ingreso medio de los inquilinos es de $70,000, de acuerdo con datos oficiales de 2026 del Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de la Ciudad de Nueva York.

Sigue leyendo: