Jeff Franklin regresa al mercado pidiendo $247,500 dólares mensuales por una mansión

Durante los últimos cuatro años, el guionista estadounidense Jeff Franklin ha intentado deshacerse de su mansión en Beverly Hills, California. La propiedad ha estado disponible como venta y como alquiler, pero parece que todos sus intentos fracasan.

Recientemente, la propiedad ha regresado al mercado y Franklin aspira a recibir $247,500 dólares mensuales por el alquiler del lugar.

Se tiene que destacar que esta no es una propiedad más de Beverly Hills, sino que la casa recién construida está sobre el mismo terreno donde estaba la casa donde fue asesinada Sharon Tate en 1969. La actriz y modelo fue asesinada a tiros y puñaladas por miembros de la familia Manson.

La relación de la propiedad con la muerte de la esposa del cineasta Roman Polanski, hizo que en 2006 se decidiera derribar la casa original y construir una desde cero. El diseño de la nueva propiedad a inicios de siglo fue tarea del arquitecto Richard Landry.

Ahora, la propiedad es conocida como “The Cielo Estate” y le pertenece al creador de la serie “Full House” 2007. Al comprarla, el sitio estaba aún en construcción y él tuvo que encargarse de ponerle fin al proyecto.

En 2022, Franklin intentó vender el sitio por primera vez. En ese momento pedía $85 millones de dólares por el sitio, pero la falta de interesados ha hecho que durante los últimos cuatro años esté saliendo y entrando del mercado.

En los listados de bienes raíces, disponibles en varias páginas web, se asegura que “esta finca no solo es espectacular, es simplemente excepcional”.

La casa principal tiene una extensión de 21,000 pies cuadrados distribuidos en nueve habitaciones, 18 baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, sala de cine, comedor, cocina, cuarto de lavado, gimnasio, peluquería y otras comodidades.

Sobre eso, el listado describe: “Con balcones envolventes que ofrecen vistas de más de 180° desde el océano Pacífico hasta el centro de la ciudad. Inspirada mágicamente por el renombrado arquitecto Richard Landry, esta impresionante mansión única de estilo andaluz cuenta con una cúpula de entrada de azulejos de 40 pies que marca la pauta para los tesoros que se encuentran en su interior. Ideal para el entretenimiento tanto en el interior como en el exterior, las opciones extravagantes son infinitas”.

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