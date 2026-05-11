Abaten a hombre en Long Island tras apuñalar a su mamá discapacitada en el Día de las Madres

La policía de Long Island abatió a tiros a un sujeto que había acuchillado brutalmente a su progenitora discapacitada en su casa justo el domingo del Día de las Madres, informaron las autoridades y diferentes fuentes.

De acuerdo con el Departamento de Policía del Condado de Suffolk, la policía de Southampton respondió a una “situación doméstica que se estaba agravando” en una residencia de Riverhead, en Topping Drive, cerca de las 2:40 de la tarde.

Cuando los oficiales se apersonaron al lugar, hallaron al hijo apuñalando a la madre, informaron las fuentes.

El hombre, cuya identidad no ha sido dada a conocer, fue abatido a tiros por agentes del Departamento de Policía de Southampton luego de no acatar las órdenes de soltar el cuchillo que empuñaba, informó New York Post.

La mujer, que sufrió varias cuchilladas en el ataque, fue llevada de urgencia a un hospital local con heridas de gravedad, señalaron las fuentes policiales.

La madre está confinada a una silla de ruedas y sus vecinos la describieron como una persona tranquila que sufrió años de violencia doméstica. Tuvo tres hijos trillizos, de los cuales al menos dos sufrían de enfermedades de salud mental, informó WABC.

La víctima, que tampoco ha sido identificada, hizo al menos una llamada al 911 el domingo, asegurando que tenía miedo de su hijo, agregaron las fuentes.

Asimismo, tres oficiales de policía de Southampton fueron transportados a un hospital cercano y atendidos por lesiones graves, pero desconocidas. Ellos ya han sido dados de alta, dijeron los funcionarios.

La policía apuntó que los detectives de la Fiscalía General del Estado de Nueva York acudieron a la escena.

La investigación sobre este sangriento incidente sigue en curso.

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