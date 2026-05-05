Buscan a hispano por homicidio en triángulo amoroso en Queens, Nueva York

Maykoll Lanuza Morales fue identificado como el sospechoso buscado por NYPD en relación al homicidio de la nueva pareja de su ex novia, en un apartamento en Queens (NYC).

La Policía de Nueva York identificó ayer a Lanuza y publicó su foto pidiendo la ayuda del público para ubicarlo en relación con el crimen sucedido la madrugada del 12 de abril cuando Miguel Pérez (41) murió apuñalado al visitar el apartamento de la ex novia de Lanuza (40) en 86th Ave. cerca de 101st St, en Richmond Hill.

La mujer de 32 años, cuyo nombre no ha sio revelado, también fue agredida con un arma blanca en el incidente que la policía considera se derivó de un triángulo amoroso. Según su familia, Pérez se encontraba de visita en el apartamento cuando fue ultimado, y temen que el presunto homicida haya huido a su Nicaragua natal.

«En este momento, tengo el corazón destrozado», declaró poco después del homicidio al Daily News Blanca Pérez, madre de la víctima, de 69 años. «Amo a mi hijo con todo mi corazón».

Los padres de Pérez son propietarios y residentes de un edificio situado a aproximadamente una milla y media del lugar donde se cometió el crimen. La madre dijo que la mujer herida y el sospechoso habían sido sus inquilinos durante 10 años; sin embargo, ella se mudó a su nuevo apartamento unas dos semanas antes del homicidio, dejando atrás al sospechoso, quien es el padre de sus hijos.

La mujer herida relató a la policía que el agresor llamó a su puerta alrededor de las 2:20 a.m., forzó su entrada, le provocó un corte en el antebrazo y hundió el cuchillo en el pecho de Pérez. Según fuentes policiales, la mujer describió a la víctima como su novio.

La policía informó que no se ha recuperado ninguna arma. Pérez trabajaba como operador de montacargas para una empresa de suministros y, además, ponía en práctica sus habilidades como mecánico certificado reparando automóviles junto a su padre.

Larissa Mendes (41), madre de dos de los hijos adolescentes de Pérez, se mostró conmocionada por su violenta muerte. «Le iba muy bien: trabajaba duro, cuidaba de sus padres», dijo Mendes. Ahora, «no estará ahí para sus hijos… Ellos tienen toda la vida por delante, y él también la tenía».

Pérez había estado preocupado de que algo pudiera sucederle. «Tengo mensajes de texto en los que decía: “Si algo me pasa, no te preocupes; ya dejé todo arreglado para los niños”», relató Mendes. «Le pregunté por qué hablaba de esa manera. Ahora parece como si me estuviera preparando». «Se debe hacer justicia», agregó María Pérez, hermana del fallecido.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En general la violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

En un caso similar, la semana pasada un hombre ebrio irrumpió en la vivienda de su esposa -de quien se encontraba separado- y provocó una masiva explosión de gas que dejó heridos a varios oficiales de la Policía de Nueva York (NYPD) y personas sin hogar en Queens. Además Keyonna Waddell fue declarada culpable de arrojar un cartucho de dinamita a la habitación donde dormía su novio, causándole la pérdida de una mano en la explosión en Long Island (NY).

El mes pasado Tomeka Kamwani, enfermera y madre de cuatro hijos, murió baleada por su ex pareja, quien posteriormente se quitó la vida en un hogar en Nueva Jersey. Además una adolescente dominicana de 18 años fue baleada por su novio y luego él también se quitó la vida en su apartamento en Queens (NYC). También Brendan Trivisonno (38), sospechoso de matar a su novia brasileña, murió a consecuencia de una herida de bala autoinfligida en su hogar, poniendo fin a un enfrentamiento de varias horas en Lyndhurst (Nueva Jersey).

También en abril Jabari Bush fue acusado de balear fatalmente al bombero Terrence Cramer, actual pareja de su ex novia, dentro del hogar que la pareja compartía en Connecticut. En marzo Eliud García fue acusado de invadir el hogar de la hija de su ex novia Basilisa Negrón en Harlem (NYC) y balearla fatalmente.

Además ese mes, en un dramático giro policial tras cinco años de investigaciones, Shaquille Coke (31) fue acusado de haber confabulado para desfigurar a su ex novia Nafiah Ikram, lanzándole ácido sulfúrico en el rostro en Long Island (NY). Previamente Justin González, joven buscado por las autoridades como sospechoso de secuestrar a su novia a punta de pistola en Jersey City (NJ), fue atrapado tras protagonizar una frenética persecución a través de Brooklyn junto a agentes del NYPD.

Previamente un hombre de 75 años fue acusado por la muerte de su joven esposa, desaparecida en julio de 2025 y cuyos restos fueron hallados en dos zonas en Queens (NYC). Además un hombre mató a su esposa y a sus suegros y luego se baleó a sí mismo dentro de una vivienda donde había tres niños en Nueva Jersey.

Igualmente ese mes Odeylin González, mujer con antecedentes de drogadicción, fue arrestada como sospechosa de la muerte de su novio latino dentro del edificio de viviendas de apoyo en Queens (NYC) donde él vivía. En enero una adolescente de 17 años murió baleada en su casa en Nueva Jersey y la fiscalía acusó a su novio como sospechoso. Además Albaro Chacón fue sentenciado por apuñalar a la madre de sus hijos delante de ellos en casa, y luego intentar limpiar la escena del crimen en Long Island (NY).

En diciembre José Melo, un DJ de 53 años ex convicto, se declaró culpable de haber apuñalado mortalmente a su novia Naket Jadix Trinidad Maldonado, pocas horas después de proponerle matrimonio en una discoteca en Nueva Jersey. Igualmente ese mes el chileno Fernando Jiménez Meza fue sentenciado tras declararse culpable de disparar a tres personas, matando al hijo de su novia en un complejo residencial en el condado Westchester (NY).

En octubre Shawn Lichtfuss fue hallado muerto en su celda en Nueva Jersey un día después de que un jurado lo declarara culpable de haber matado a su esposa Stefanie Caraway. También ese mes Asif Qureshi fue procesado por homicidio en un tribunal en Long Island (NY), una semana después de que su esposa fuese encontrada asfixiada con quemaduras químicas en la cara en su domicilio.

En 2024 William DiBernardino Jr. fue acusado de contratar a una pareja por casi $40,000 dólares para que quemaran a su ex novia usando un ácido en Nueva Jersey. En enero de 2020 una joven fue hallada muerta en Nueva Jersey meses después de estar desaparecida; en el ínterin su ex novio había confesado el homicidio antes de quitarse la vida, estando en libertad bajo fianza por cargos de pornografía infantil.

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