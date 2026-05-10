NYPD busca a mujer tras apuñalar varias veces a pasajero en el metro de Queens

Un usuario del metro de Queens fue acuchillado varias veces el sábado en la tarde; la agresora, con aparentes problemas de salud mental, sigue prófuga de justicia, informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

De acuerdo con el NYPD, la víctima, un hombre de 33 años, viajaba en un tren de la línea J con dirección a Manhattan, a su paso por la estación de la calle 111 en Corona, cerca de las 3:36 de la tarde, cuando una mujer no identificada lo apuñaló dos veces en el muslo.

La sospechosa, que se estima que tiene entre 30 y 40 años, escapó del tren, y la víctima denunció el ataque a la policía cuando se bajó en la estación de Norwood Avenue en Brooklyn.

El pasajero en cuestión fue llevado al Hospital Brookdale y se encuentra en condición estable, según los funcionarios policiales.

No se ha aclarado desde qué estación huyó la sospechosa, qué arma se usó en el acuchillamiento ni qué lo motivó.

Hasta el momento no ha habido detenciones y el ataque sigue siendo investigado, informó New York Post.

Este hecho se produce dos días después de que un hombre con problemas de salud mental, de 32 años, que ha sido arrestado cuatro veces desde febrero, empujara a un hombre de 72 años por las escaleras del metro de Manhattan, causándole la muerte, poco después de haber estado ingresado en el Hospital Bellevue por apenas una hora para un análisis psiquiátrico solicitado por el NYPD.

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