Casa de Aretha Franklin en Detroit está en venta por $3.15 millones de dólares

Acaba de regresar al mercado de bienes raíces una mansión en Detroit que en el pasado perteneció a Aretha Franklin. La última vez que esta propiedad se vendió fue en 2024 y durante estos últimos dos años su propietario se encargó de hacer reformas en el lugar.

Su actual dueño compró la mansión por $1.1 millones de dólares y ahora espera recibir $3.15 millones de dólares. Esta no es la primera vez que intenta deshacerse de la propiedad, pues en febrero de este mismo año estuvo disponible por $3.35 millones de dólares, pero la falta de interesados hizo que su precio se rebajara.

Esta propiedad se encuentra en Bloomfield Hills y su construcción original data de los años 90. Se dice que Franklin la compró en 1997 como parte de su cartera de bienes raíces en la ciudad, aunque nunca la usó como residencia principal.

En el listado, disponible en la página web de Max Broock Realtors, se describe como “una propiedad excepcional” que “ha sido completamente transformada por dentro y por fuera, combinando arquitectura clásica con lujo moderno de ultra alta gama”.

El agente de bienes raíces encargado de su venta resalta que: “Las mejoras exteriores incluyen una nueva entrada de agregado expuesto, senderos, patios, paisajismo duro, jardines, nuevas puertas de garaje y un garaje completamente terminado con pisos de epoxi, paneles de yeso y pintura nueva”.

La casa principal tiene una extensión de 4,148 pies cuadrados distribuidos en cinco dormitorios, cinco baños completos, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Entre todos los detalles del interior, el listado pone especial esmero en describir la cocina. “La impresionante cocina de ultralujo con techos de 9 pies cuenta con encimeras y salpicadero de cuarcita Taj Mahal, electrodomésticos Wolf y Sub-Zero, y gabinetes de madera personalizados de alta gama; el tocador cuenta con cuarcita retroiluminada”.

La propiedad se completa con áreas verdes, terraza, piscina, área de spa, comedor y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

Sigue leyendo:

• Steve Harvey rebajó el precio de su antiguo hogar en Georgia

• Jeff Franklin regresa al mercado pidiendo $247,500 dólares mensuales por una mansión

• Aseguran que Kris Jenner está dudando si vender su histórica mansión en Los Ángeles