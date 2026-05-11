Estadounidenses procedentes de un crucero afectado por hantavirus llegaron al país: uno de ellos dio positivo

Diecisiete ciudadanos estadounidenses y un pasajero con doble nacionalidad británica y estadounidense fueron repatriados a Estados Unidos tras un brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, que navegaba cerca de las Islas Canarias.

El vuelo de repatriación aterrizó la mañana del lunes en el aeropuerto Eppley de Omaha, desde donde los pasajeros fueron trasladados bajo estrictas medidas de bioseguridad al Centro Médico de la Universidad de Nebraska, publicó CBS News.

Un pasajero dio positivo

Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos, uno de los pasajeros dio positivo en la prueba PCR para la cepa Andes del hantavirus, aunque sin presentar síntomas, mientras que otro comenzó a mostrar signos de la enfermedad durante el vuelo.

Ambos fueron ubicados en unidades de biocontención para evitar cualquier riesgo de transmisión.

Del grupo de Nebraska, 15 personas ingresaron a la Unidad Nacional de Cuarentena, descrita por los médicos como un entorno seguro y confortable, similar a un hotel, mientras que una persona fue trasladada a la unidad de biocontención hospitalaria.

Los responsables sanitarios aseguraron que todos los pasajeros estaban “bien” y en buen ánimo al momento de su llegada. Otros dos pasajeros fueron enviados a Atlanta para recibir evaluación médica adicional en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

El brote en el Hondius, que transportaba cerca de 150 personas de más de 15 países, ha provocado al menos 10 casos confirmados o sospechosos de hantavirus, incluyendo tres fallecimientos: una pareja holandesa y una ciudadana alemana.

La cepa involucrada, el virus de los Andes, puede transmitirse de persona a persona, a diferencia de otros hantavirus que se propagan principalmente a través de roedores.

Los pasajeros fueron evacuados por nacionalidad y trasladados en vuelos especiales de repatriación, con tripulación equipada con trajes de protección, respiradores y superficies cubiertas con plástico, según documentó el Ministerio de Defensa español.

La operación fue supervisada por autoridades sanitarias de España y la Organización Mundial de la Salud.

Otros países también aplicaron protocolos de cuarentena.

Los pasajeros españoles fueron trasladados a un hospital militar en Madrid, mientras que los franceses y británicos fueron puestos bajo aislamiento al llegar a sus respectivos destinos. En Francia, se confirmó que una pasajera dio positivo y su estado de salud ha empeorado.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, aseguró que “el riesgo para la población general es bajo” y destacó que este brote no es comparable con la pandemia de COVID-19.

Asimismo, el director interino de los CDC, Jay Bhattacharya, señaló que los pasajeros estadounidenses que regresaron a Estados Unidos hace aproximadamente dos semanas continúan bajo observación y no han presentado síntomas.

Las autoridades sanitarias enfatizan que, aunque los síntomas del hantavirus pueden tardar hasta ocho semanas en aparecer, los protocolos de cuarentena y biocontención aplicados buscan garantizar que no haya transmisión fuera del entorno controlado.

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