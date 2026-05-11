Jimmy Kimmel no saldrá al aire por respeto al final de “The Late Show” de Stephen Colbert

El conductor Jimmy Kimmel cederá su espacio de “Jimmy Kimmel Live!” y retransmitirá el último programa nocturno de Stephen Colbert en CBS, el cual se emitirá el 21 de mayo, poniendo fin a sus 11 temporadas en la cadena.

El programa “The Late Show” de la CBS, conducido por Stephen Colbert desde 2015, llegará a su fin el próximo 21 de mayo. La cadena anunció el fin del programa en 2025 alegando que el show nocturno no resultaba rentable.

Kimmel declaró a LateNighter que no saldrá al aire esa noche por respeto a Colbert en la última emisión de su show. Sin embargo, los nuevos episodios de “Jimmy Kimmel Live!” de esa semana siguen programados del 18 al 20 de mayo en ABC. El programa del 21 de mayo será transmitido después de los episodios programados para esa semana.

En 2015, Jimmy Kimmel tomó una decisión similar el día de transmisión del último programa de David Letterman, “Late Show”, en CBS. El conductor decidió no emitir su programa al mismo tiempo que Letterman se despedía del público. “Le tengo demasiado respeto a Dave como para hacer algo que pudiera distraer a los espectadores de su último programa. Además, probablemente estaría llorando todo el día, lo que dificultaría mi trabajo”, declaró Kimmel a The New York Times.

En septiembre de 2025, Colbert apareció en “Jimmy Kimmel Live!”, donde compartió su propia experiencia al enterarse de la cancelación de “The Late Show”. Colbert expresó su cariño y la admiración que siente por Kimmel.

“Nos conocemos desde hace más de 20 años, pero solo en los últimos años hemos llegado a conocernos bien, y tengo que ponerme al día para conocerte mejor, porque cuanto más te conozco, más te admiro; como líder, te conozco como amigo, ¡y esto es algo que no sabía: eres muy gracioso!”, dijo.

Este lunes 11 de mayo, Kimmel participará en “The Late Show With Stephen Colbert” junto a Jimmy Fallon y Seth Meyers de NBC y John Oliver de HBO. Los conductores retomarán el programa nocturno “Strike Force Five”, el podcast que lanzaron durante las huelgas simultáneas del Sindicato de Guionistas y SAG-AFTRA en 2023.

CBS anunció la cancelación del programa “The Late Show” en julio de 2025, alegando que la decisión se debió exclusivamente a problemas financieros. Sin embargo, la cadena recibió críticas y los motivos detrás de la cancelación del show se pusieron en duda.

La decisión se tomó en medio de los esfuerzos de la empresa matriz, Paramount Global, que buscaba la aprobación de la FCC del presidente Donald Trump para su venta a Skydance Media. Colbert ha cuestionado frecuentemente la política de Trump y el mandatario ha celebrado repetidamente la cancelación del programa.

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