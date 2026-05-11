Josh Brolin pide $5 millones de dólares por su mansión en Georgia

El actor Josh Brolin quiere deshacerse de la propiedad en Georgia que le pertenece desde hace seis años. La acaba de poner en venta por $5 millones de dólares, una cifra superior a la que él pagó por el sitio.

Medios especializados como “Robb Report” aseguran que esta decisión se da luego de que cumplió con varios proyectos profesionales en la ciudad, incluyendo el rodaje de “Weapons” (2025).

Brolin compró esta casa en 2020 por $3.25 millones de dólares, pero luego invirtió mucho dinero más en hacer reformas en el sitio. Para hacer el proyecto de reforma, buscó a estudios de arquitectura de primer nivel.

Hay que recordar que Brolin tiene un especial interés por las reformas, pues esta no es la primera casa que compra y se encarga de reformar. Hace algunos años mostró el resultado final de la reforma de su casa en Malibú.

En el listado, disponible en la página web de Studio Housing Atlanta, se describe esta casa como “una finca exquisitamente diseñada donde la maestría arquitectónica se une a la máxima privacidad”. El mismo listado asegura: “Este oasis privado ha servido durante mucho tiempo como un refugio discreto para algunas de las estrellas más famosas de la industria durante sus rodajes en la zona, ofreciendo un nivel de exclusividad y estilo verdaderamente inigualable”.

La construcción de la casa data de 2003 y ocupa un lote de 1.5 acres. La casa principal tiene una extensión de 7,700 pies cuadrados distribuidos en siete dormitorios, 11 baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre el interior de la propiedad, el listado dice: “Al entrar, le recibe un amplio vestíbulo, un comedor formal y un sofisticado salón ideal para recibir invitados. Adentrándose en el corazón de la casa, encontrará una impresionante sala de estar de dos pisos con chimenea y una cocina gourmet con una gran isla central con amplio espacio de almacenamiento, una zona de estar informal y un comedor”.

Además de las comodidades y bellezas de la casa principal, esta propiedad también incluye áreas verdes, piscina, terraza, área de spa, áreas de barbacoa, comedor y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre.

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