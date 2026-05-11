Los barrios de NYC en donde hay más mal olor en 2026

Nueva York siempre ha sido una ciudad intensa para los sentidos, pero en 2025, el problema de los malos olores alcanzó nuevos niveles. Entre gases químicos, basura acumulada, humo de vehículos y hasta heces de perro en las banquetas, miles de residentes marcaron al 311 para denunciar pestilencias en distintos puntos de la ciudad.

Y todo apunta a que 2026 podría ser todavía peor.

Hasta ahora, según el New York Post, la ciudad ya acumula más de 5,300 reportes relacionados con olores desagradables, una cifra que preocupa a las autoridades ambientales y que amenaza con superar los números del año pasado justo antes del inicio de la temporada más calurosa del verano, cuando los aromas urbanos se vuelven casi imposibles de ignorar.

Durante 2025, Nueva York registró 15,322 quejas relacionadas con olores, según datos oficiales analizados por medios locales. Los reportes incluyeron desde “olor a alcantarilla” y “vapores químicos” hasta “olor a paloma” y emanaciones provenientes de salones de uñas o puestos de comida callejera.

Los principales problemas reportados fueron vehículos estacionados con el motor encendido, gases químicos y vapores industriales, olores a drenaje y emisiones provenientes de alcantarillas.

Según el Departamento de Protección Ambiental de Nueva York (DEP), muchas de las denuncias relacionadas con químicos corresponden a olores similares a gasolina, pintura, alquitrán o productos de limpieza. A diferencia de otros aromas habituales de la ciudad (como basura o humo) estos son más difíciles de rastrear porque suelen aparecer de forma intermitente y desaparecer antes de que los inspectores puedan identificar el origen.

Times Square y Hell’s Kitchen: el epicentro del mal olor

El código postal 10036, que incluye Times Square, el Distrito de los Teatros y partes de Hell’s Kitchen, encabezó la lista de las zonas con más reportes de olores desagradables en toda la ciudad.

La zona acumuló 1,648 denuncias durante 2025, de las cuales 1,378 estuvieron relacionadas con humo y emisiones de vehículos detenidos con el motor encendido.

El problema del mal olor en Times Square y sus alrededores es generado, principalmente, por la cantidad de vehículos que transitan por la zona. (Foto: Charles Sykes/AP)

La situación no sorprende a muchos neoyorquinos. El área alrededor de la Terminal de Autobuses de Port Authority recibe diariamente miles de autobuses, taxis y camiones de reparto, lo que provoca una combinación constante de humo, gasolina y aire pesado.

Además, el auge del programa ciudadano contra el “idling”, vehículos estacionados con el motor encendido, ha incrementado el número de reportes.

El programa permite que residentes graben camiones que permanezcan encendidos por más de 3 minutos y reciban una parte de la multa emitida por la ciudad. Algunos participantes han ganado cientos de miles de dólares desde que comenzó la iniciativa en 2019.

Uno de los casos más notorios es el de Patrick Schnell, quien, según reportes locales, ha recibido más de 580 mil dólares documentando infracciones relacionadas con emisiones de vehículos.

Greenpoint y el eterno problema de las heces de perro

Brooklyn tampoco escapó del problema.

Greenpoint registró 267 reportes por malos olores en 2025, incluyendo 110 relacionados específicamente con olores de animales.

Aunque las autoridades no identificaron exactamente qué animales originaron las quejas, muchos residentes apuntan directamente a los excrementos de perro acumulados en las banquetas.

En foros comunitarios y redes sociales, vecinos describieron el problema como una “mina terrestre” de heces que empeora especialmente durante los meses calurosos.

Las críticas se centran en dueños de mascotas que no recogen los desechos de sus animales pese a la existencia de dispensadores gratuitos de bolsas en distintos puntos del vecindario.

A esto se sumó durante años la contaminación generada por una planta recicladora de asfalto llamada Green Asphalt, famosa entre residentes por los olores químicos que liberaba en el área.

La instalación cerró temporalmente en diciembre, después de incumplir con una orden estatal que exigía elevar sus chimeneas para reducir emisiones contaminantes. Sin embargo, su cierre podría no ser permanente.

Otro de los graves problemas del mal olor en la ciudad es generado por dueños de perros que no recogen las heces de sus mascotas. (Foto: Heather Ainsworth/AP)

Brighton Beach y Sheepshead Bay tampoco se salvan

Ni siquiera la brisa marina logró ocultar los malos olores en el sur de Brooklyn.

El código postal 11235, que incluye Brighton Beach, Manhattan Beach y Sheepshead Bay, acumuló 243 denuncias relacionadas con olores durante el año pasado.

Casi 100 de esas quejas estuvieron vinculadas con vapores químicos y olores industriales.

Las autoridades reconocen que este tipo de emisiones representa uno de los desafíos más complicados para el DEP porque pueden provenir de múltiples fuentes y desaparecer rápidamente.

Para residentes y visitantes, el problema resulta especialmente frustrante debido a que se trata de una de las zonas costeras más concurridas durante el verano.

Queens también reporta fuertes olores químicos

En Queens, el área de Bayside y Little Neck (código postal 11364) registró 220 reportes relacionados con malos olores.

De ellos, 182 estuvieron vinculados específicamente con olor químico.

Aunque no existe una fuente única identificada, residentes han denunciado durante años emisiones provenientes de talleres, tráfico pesado y actividades industriales cercanas.

El problema ha generado preocupación sobre la calidad del aire en vecindarios residenciales donde muchas familias esperaban encontrar un ambiente más tranquilo y menos contaminado que en Manhattan.

La ciudad intenta combatir el problema

Ante el creciente número de denuncias, la ciudad ha comenzado a implementar varias medidas para reducir los malos olores urbanos.

Una de las más importantes es la expansión del programa de “containerización” de basura impulsado inicialmente por el exalcalde Eric Adams y ahora ampliado por el alcalde Zohran Mamdani.

El plan busca eliminar las bolsas de basura acumuladas en las banquetas mediante el uso obligatorio de contenedores cerrados.

La iniciativa llegará a unos 25,000 edificios residenciales adicionales en varios distritos de la ciudad para 2027.

Además, desde junio de este año, edificios con entre una y 9 unidades residenciales deberán utilizar contenedores oficiales de basura aprobados por la ciudad.

Las autoridades aseguran que el programa ya muestra resultados positivos.

Más de un millón de contenedores han sido distribuidos desde 2024, lo que, según el Departamento de Sanidad, ha contribuido a reducir la presencia de ratas y los tradicionales olores a basura fermentada que caracterizaban las calles neoyorquinas durante el verano.

Funcionarios municipales sostienen que, aunque NYC siga siendo una ciudad intensa y caótica, los famosos aromas de “basura caliente” ya no son tan dominantes como hace algunos años.

Sin embargo, para miles de residentes que continúan marcando al 311 para denunciar olores nauseabundos, el problema sigue muy lejos de desaparecer.

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