Según expertos, los precios de las casas están a punto de caer en todo el país

El mercado inmobiliario en Estados Unidos podría entrar en una etapa de desaceleración después de varios años de fuertes aumentos en los precios de las viviendas tras la pandemia.

Nuevas proyecciones de la empresa inmobiliaria Zillow indican que cientos de ciudades y áreas metropolitanas podrían registrar caídas en el valor de las casas durante el próximo año, especialmente en regiones del sur del país y la Costa del Golfo.

Más de 300 mercados podrían bajar de precio

Zillow analizó 894 mercados inmobiliarios en Estados Unidos y encontró que 309 podrían registrar disminuciones en los precios de las viviendas antes de marzo del próximo año.

La compañía prevé que los precios se mantengan estables en apenas 14 mercados, mientras que otros 572 todavía mostrarían aumentos.

Esto significa que más de uno de cada tres mercados monitoreados ya enfrenta señales de caída.

Mississippi y Louisiana encabezan las mayores bajas

Uno de los descensos más fuertes proyectados sería en Greenville, Mississippi, donde Zillow estima una caída de 12.2% en el valor de las viviendas.

La ciudad, con una población cercana a 27,000 habitantes, tiene actualmente un valor promedio de vivienda de alrededor de $61,000, por lo que esa reducción representaría aproximadamente $7,500 menos por casa.

En Louisiana también se esperan fuertes bajas.

En Houma, una ciudad cajún ubicada al suroeste de Nueva Orleans, los precios podrían caer 7%.

Mientras tanto, Lake Charles –una zona afectada durante años por huracanes y reconstrucciones– podría registrar una disminución de 5.6%.

Nueva Orleans también aparece entre las ciudades con retrocesos importantes, con una caída proyectada de 4.4%.

Austin también enfrenta retroceso

Austin, Texas, uno de los mercados que más creció durante el auge inmobiliario de la pandemia, también podría experimentar una corrección.

Zillow calcula que las viviendas en la capital texana caerán 4.6% durante el próximo año.

Actualmente, el valor promedio de una vivienda en Austin ronda los $508,500, por lo que esa reducción equivaldría a más de $23,000 menos en una casa típica.

Algunas ciudades todavía subirían

No todos los mercados registrarían pérdidas.

Rockford, Illinois, aparece entre las ciudades con mayores aumentos proyectados, con un crecimiento estimado de 4.5%.

Según Zillow, el valor promedio de vivienda en esa ciudad es de aproximadamente $177,000, por lo que el aumento añadiría cerca de $8,000 al valor promedio de las propiedades.

Atlantic City, en Nueva Jersey, también tendría un incremento de 4.5%, equivalente a unos $9,700 adicionales sobre viviendas valuadas en aproximadamente $215,500.

Las ciudades de Rochester y Utica, en Nueva York, también figuran entre los mercados con mejor desempeño esperado.

Expertos explican por qué ocurre el cambio

El economista jefe de Redfin, Daryl Fairweather, explicó al Daily Mail que los precios están cayendo en lugares donde hay más vendedores que compradores.

Además, aseguró que actualmente el mercado favorece más a los compradores.

“Debes comprar cuando personalmente te sientas listo. Así que, si te sientes preparado para comprar, deberías hacerlo, y saber que puedes negociar con los vendedores, porque es un mercado de compradores”, afirmó.

Por su parte, el desarrollador inmobiliario Uri Man señaló que muchos mercados están corrigiendo los aumentos acelerados que tuvieron durante la pandemia.

“Los mercados que subieron demasiado rápido están corrigiéndose, mientras que los mercados que siguieron siendo accesibles o que ahora están viendo inversión en empleos e infraestructura se están poniendo al día”, explicó.

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