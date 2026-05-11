¿Semillas saludables? El error silencioso que podría estar agotando tus riñones

¿Incluyes semillas en tu alimentación saludable? Más allá de seguir las tendencias saludables para aprovechar los nutrientes, como por ejemplo los de las semillas de sésamo, linaza y girasol, estas pueden tener el efecto de agotar los riñones y desgastarlos.

El doctor Alejandro Herrera – Nefrología y Salud después de los 60 – explica que en salud renal, el exceso de ciertos compuestos puede actuar como “arena en un filtro”, desgastando la función de los riñones sin presentar síntomas inmediatos.

Las 3 semillas con las que debes tener cuidado

Estas tres semillas podrían sobrecargar los riñones por contener oxalatos y potasio, claves para la formación de cálculos. Por lo que se debe consumir con moderación, en especial si hay niveles altos de creatinina o si la función renal ha disminuido.

Linaza oscura: Aunque es rica en fibra, su alta carga de oxalatos puede acumularse si se consume diariamente y en exceso.

Aunque es rica en fibra, su alta carga de puede acumularse si se consume diariamente y en exceso. Semillas de calabaza: Son una excelente fuente de nutrientes, pero su elevado contenido de potasio puede ser difícil de eliminar para un riñón que no está al 100%.

Son una excelente fuente de nutrientes, pero su elevado contenido de puede ser difícil de eliminar para un que no está al 100%. Semillas de girasol: Su peligro radica en el consumo automático. Al ser pequeñas, solemos comer puñados grandes que aportan una carga excesiva de minerales y grasas que el riñón debe procesar.

Estas semillas generan tres consecuencias que pueden afectar tus riñones como: el consumo de semillas genera la acumulación de oxalatos, estos compuestos funcionan como pequeñas partículas que van obstruyendo el flujo del “filtro” con el tiempo. Mientras que el exceso de potasio se queda en la sangre, afectando el equilibrio eléctrico del cuerpo.

Y el tercer factor crítico es que las semillas, por ser alimentos muy concentrados, consumirlas en cada comida obliga al riñón a trabajar horas extra sin descanso. A continuación, el detalle de cómo se comparte cada semilla y sus efectos en el cuerpo.

La linaza oscura y el peligro de los oxalatos

El especialista explica que la linaza oscura tiene una cantidad alta de oxalatos. “Los oxalatos se comportan como pequeñas partículas, como arena dentro de un filtro”. Si cada día se añade una cantidad de arena, comienza a acumularse. “Un día no pasa nada, una semana tampoco, un mes ya empieza a ser diferente, aunque usted no lo note. Y después de varios meses, ese filtro ya no trabaja igual”.

“No es la linaza en sí, es la frecuencia, es convertirla en rutina sin preguntarse si su cuerpo puede manejarla. Y esto cambia mucho cuando ya hay un problema renal, porque en ese caso el margen es menor”.

Sin embargo, hay otra alternativa, como es la linaza blanca, por tener una carga menor de oxalatos; no es perfecta, pero en muchos casos es mejor tolerada.

Semillas de calabaza: el contexto del potasio

Aunque el consumo de esta semilla no es peligrosa por acumulación lenta, sí lo es cuando no se comprende el contexto. “Las semillas de calabaza tienen una cantidad alta de potasio y el potasio no es el enemigo. Su cuerpo lo necesita, pero aquí está el punto clave: una cosa es necesitarlo y otra poder eliminarlo correctamente”.

Un riñón sano no tiene mayores dificultades para eliminar el exceso de potasio; sin embargo, cuando los riñones comienzan a fallar, ese potasio se queda más tiempo en la sangre, se acumula y afecta el equilibrio eléctrico del cuerpo. Cuando hay un riesgo en el riñón, este no funciona al 100%, por lo que se deben consumir este tipo de semillas con moderación. Se debe empezar a verlas como algo que su cuerpo tiene que procesar y eso requiere control, explica.

Semillas de girasol: la más riesgosa de todas

Las semillas de girasol son pequeñas y parecen inofensivas, pero tienen una carga importante de minerales y también grasa y proteína. “Eso significa que su riñón tiene que trabajar cada vez que las consume. No es un esfuerzo grande, pero es constante y eso es lo que cambia todo, porque el riñón no se fatiga por un día, se fatiga por lo que se repite, sin descanso”.

3 opciones con menor carga renal

Herrera recomienda tres alternativas que son mejor toleradas, siempre y cuando se consuman con moderación: linaza blanca, chía y sésamo.

La linaza blanca, tiene una menor concentración de oxalatos en comparación con la oscura, lo que reduce el esfuerzo de filtración. Por su parte, las semillas de chía son seguras en cantidades controladas y el sésamo o ajonjolí al usarse como decoración o en pequeñas dosis, su impacto mineral es más fácil de manejar para el cuerpo.

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