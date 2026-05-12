Al menos dos heridos de gravedad deja tiroteo cerca de la Universidad de Harvard

Autoridades en Massachusetts arrestaron e identificaron a un hombre que presuntamente protagonizó un tiroteo cerca de la Universidad de Harvard el lunes por la tarde, que dejó saldo de dos personas heridas de gravedad.

La policía informó que el incidente ocurrió antes de la 1:30 p.m. en las inmediaciones de Memorial Drive y River Street, una zona cercana al campus de la Universidad de Harvard, informó ABC News.

Por su parte, la fiscal de distrito del condado de Middlesex, Marian Ryan, confirmó que el atacante, identificado como Tyler Brown, utilizó un rifle de asalto para disparar de forma indiscriminada contra los automóviles que transitaban por la vía.

Detalles sobre el sospechoso y las víctimas

Durante el suceso, un oficial de policía y un civil (exinfante de marina) intervinieron disparando contra Brown para detener la agresión. El sospechoso recibió varios impactos de bala y actualmente permanece bajo custodia hospitalaria.

Las víctimas son dos civiles hasta ahora no identificados que se encontraban dentro de sus vehículos al momento de recibir los disparos, quienes presentan heridas que ponen en riesgo su vida. Por su parte, la cadena WCVB capturó imágenes de un sedán Dodge negro accidentado en la escena y el momento exacto de la detención del implicado.

Cargos recibidos por Brown

Entretanto, el fiscal Ryan precisó que Brown enfrentará múltiples cargos criminales, incluyendo dos cargos de agresión armada con intención de asesinato y posesión ilegal de armamento.

La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, emitió un comunicado para brindar tranquilidad a la ciudadanía, en el que pidió a los residentes que “eviten la zona para permitir que el personal de seguridad pública realice su trabajo”, y descartó amenazas adicionales.

Sigue leyendo:

– Tiroteo en centro comercial de Texas deja dos muertos y tres heridos

– Quinceañero abatido en un parque en Queens, Nueva York: 2do arrestado es menor de edad

– Sospechoso de intentar asesinar a Trump en cena de corresponsales se declara no culpable de cuatro cargos