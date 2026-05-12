Dúo argentino acusa a Shakira y Anitta de presunto plagio en su canción “Choka Choka”

El dúo argentino Sarao, conformado por Tushka y Rebebe, acusó públicamente a las cantantes Shakira y Anitta con su canción “Choka choka”, que forma parte del álbum EQUILIBRIVM de la cantante brasileña estrenado en abril de 2026.

En un video publicado en redes sociales, las artistas argentinas señalan las semejanzas entre su propia canción y la canción de Shakira y Anitta, lo que incluye similitudes en la letra, la melodía e incluso la estética del video.

De acuerdo con Sarao, la composición de la canción “Atómica” la terminaron cinco meses antes del lanzamiento de “Choka Choka”. Al principio consideraron improbable que Shakira y Anitta hubiesen tenido acceso a su material. Sin embargo, el dúo aseguró que varios de sus fans señalaron que, si bien las artistas podían no tener acceso, los productores de ellas sí.

“Son muy parecidas. Nosotras al principio como: ‘no hay chance de que Anitta y Shakira escuchen nuestro tema y se hayan inspirado o nos hayan copiado. Tiene que ser una casualidad. Shakira ni nos conoce’. Después le mostramos esto a nuestros seguidores y muchos coinciden en que pueden haber sido sus productores”, mencionaron que luego fue eliminado de redes sociales, pero su contenido fue reseñado por medios como Univision y RCN.

Asimismo, Sarao aseguró que es posible que ni Shakira ni Anitta sean conscientes del supuesto plagio que ellas alegan. Sin embargo, lanzaron una crítica directa a la calidad de la canción de las sudamericanas.

“Capaz Shakira y Anitta ni saben que nos están copiando, porque además hasta la paleta de colores es igual. La única diferencia que hay, vamos a decir la verdad, es que, pues bueno, nuestro trabajo tiene su calidad”, comentaron.

A pesar del señalamiento de presunto plagio, las integrantes de Sarao decidieron no escalar el conflicto e incluso bromearon con la posibilidad de que haya una colaboración en un futuro con Shakira y Anitta.

“¿Alguien quiere un sticker de Sarao? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacemos ahora? Hagamos una cosa, etiquetémoslas acá y mínimo, no sé, que lo vean, se den cuenta y una colabo. Bueno, nos deben un feat. Capaz que les gustamos y la próxima canción es las cuatro”, concluyeron.

Hasta el momento, Shakira, Anitta ni los respectivos equipos de ambas artistas se han pronunciado ante los señalamientos de presunto plagio. La canción “Choka Choka” incluye elementos de funk carioca, sonidos urbanos y pop latino, tanto en español como en portugués.

Shakira se encuentra en medio de su gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran” y está disfrutando de uno de los años más exitosos de su carrera. No solo logró una de las giras más taquilleras de la historia, sino que también reunió a más de 2 millones de personas en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, a principios de mayo. Además, se anunció que será nuevamente la encargada de la canción oficial del Mundial de Futbol 2026.

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