Kirsten Gillibrand dará la batalla para que se incluya SNAP para Puerto Rico en “Farm Bill” del Senado, pese a resistencia de republicanos

NUEVA YORK – La senadora demócrata de Nueva York, Kirsten Gillibrand, insistirá en el llamado por la inclusión de SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) para Puerto Rico en la versión de la “Farm Bill” (Ley Agrícola) que evalúa ese cuerpo legislativo, a pesar del rechazo de republicanos.

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“Si bien los republicanos han mostrado escaso apoyo para mejorar la asistencia nutricional para Puerto Rico, la senadora Gillibrand mantiene su compromiso de luchar por su inclusión en la Ley Agrícola”, dijo hoy a El Diario Adrien Gardner Lesser, la secretaria de prensa para la Ciudad y el Estado de Nueva York de Gillibrand.

El pasado 30 de mayo, legisladores en la Cámara de Representantes federal aprobaron el H.R. 7567 o Ley de Agricultura, Alimentación y Seguridad Nacional de 2026 con 224 votos a favor y 200 en contra.

Catorce demócratas se unieron a 209 republicanos para adelantar la medida. Tres republicanos, Brian Fitzpatrick (Pennsylvania), Andrew Garbarino (Nueva York) y Harriet Hageman (Wyoming) votaron en contra.

El Farm Bill, que es una legislación ómnibus que incluye financiamiento para múltiples programas y subvenciones agrícolas y de nutrición, es el vehículo en el que se debe integrar la transición del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al SNAP.

Como parte del trámite en la Cámara de Representantes, el Comité de Agricultura, presidido Glenn “G.T.” Thompson, descartó incluir el cambio de programas en su versión de la legislación que bajó a votación al pleno.

Líderes como el comisionado residente de Puerto Rico, Pablo José Hernández, intentaron que se incluyera el H.R.5168 o “Puerto Rico Nutrition Assistance Fairness Act” al paquete. La medida fue presentada por Hernández el año pasado con respaldo de la gobernadora de la isla Jenniffer González para una transición en un periodo mínimo de 10 años.

Parte del argumento del republicano de Pennsylvania y de otros de su delegación es que limitaciones presupuestarias complican la integración de la isla al programa federal. La Farm Bill expiró en el 2023 y ha sido extendida en tres ocasiones.

Thompson también se ha referido a datos de la Oficina de Presupuesto Congresional (CBO) que apuntan a que la transición costaría $1,000 millones en la fase inicial.

Tras el descarte en la Cámara, el Senado debe ahora decidir que incluirá en su versión del proyecto de ley.

El Diario contactó este martes a la oficina del senador de Arkansas, John Boozman, quien es el presidente del Comité de Agricultura, Nutrición y Silvicultura de ese cuerpo legislativo, para indagar sobre el particular.

Al momento esperamos por respuesta del personal de prensa.

Gillibrand, junto al portavoz de los demócratas en el Senado, Charles E. Schumer, también de NY; y John Fetterman, de Pennsylvania, presentaron, en marzo pasado, la legislación hermana en ese cuerpo legislativo para facilitar la transición.

Organizaciones dentro y fuera de la isla, así como líderes políticos, mayoritariamente demócratas, llevan años abogando por la transición del PAN al SNAP en Puerto Rico para atender el grave problema de inseguridad alimentaria en el archipiélago.

Datos del Instituto de Desarrollo de la Juventud (IDJ) arrojaron que la tasa de inseguridad alimentaria en Puerto Rico oscila entre el 30% y el 50%, mientras que la tasa de pobreza se sitúa en el 40% para la población general y en el 54% en el caso de los niños.

A pesar de ser ciudadanos de EE.UU., los residentes en la isla no se benefician de SNAP como en los estados y en algunos territorios como Islas Vírgenes.

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