Tribunal rechaza reabrir demanda de Trump contra Hillary Clinton y mantiene sanciones

Un tribunal federal de apelaciones volvió a cerrar la puerta a la demanda presentada por Donald Trump contra Hillary Clinton y el Comité Nacional Demócrata (DNC), al negarse este martes a reconsiderar el caso y mantener vigentes tanto su desestimación como las sanciones impuestas.

Trump había acusado a Clinton, al exdirector del FBI James Comey y a otros funcionarios de conspirar durante la campaña de 2016 para vincularlo con Rusia.

La decisión deja en pie el fallo previo que había concluido que la demanda carecía de fundamento legal suficiente.

Un caso ya rechazado en instancias previas

El litigio fue presentado en 2022 ante un tribunal federal en Florida, pero ese mismo año fue desestimado por el juez Donald Middlebrooks, quien consideró que los argumentos expuestos no tenían sustento jurídico.

Posteriormente, en 2023, el magistrado impuso sanciones económicas contra Trump y su entonces abogada, Alina Habba, al calificar la demanda como un caso presentado “de mala fe y para un propósito inadecuado”. La multa ascendió a un millón de dólares.

En su resolución, Middlebrooks describió al presidente como un litigante que recurre con frecuencia a los tribunales para confrontar a adversarios políticos, señalando además un uso indebido del sistema judicial.

Apelación fallida y posible siguiente paso

Trump recurrió la decisión en 2025 ante la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito, pero un panel de jueces ratificó la desestimación del caso y respaldó las sanciones, al considerar que varios de los argumentos presentados eran “frívolos”.

Con la negativa de este martes a reabrir el proceso, las opciones legales del presidente se reducen, aunque aún podría intentar llevar el caso ante la Corte Suprema si decide presentar un nuevo recurso.

Con información de EFE.

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