Jeremy Irons revela su frustración 31 años después del estreno de “El Rey León”: Yo era un león ´flacucho´ y sarnoso

Disney ha contado con grandes éxitos animados que han perdurado a lo largo de los años y uno de los clásicos más recordados, el cual ha tenido secuelas, es la película de “El Rey León“. En esta producción, el veterano actor Jeremy Irons interpreta al malvado Scar y, más de 30 años después, reveló que se enfureció con los creadores de su personaje.

Tal fue el éxito de esta producción que contó con remakes y precuelas. De hecho, fue galardonada con dos premios Óscar: Mejor Banda Sonora y Mejor Canción Original, con “Can You Feel The Love Tonight”.

Sinopsis

Aunque son muy pocas las personas las que pueden decir que no han visto “El rey león”, es importante recordar la trama de esta cinta, la cual deja una enseñanza sobre el ciclo de la vida.

El protagonista principal es Simba, un pequeño león que debe exiliarse tras el asesinato de su padre, por el cual está implicado injustamente en una estrategia malvada de su tío Scar, y años más tarde, regresa siendo un adulto a reclamar su trono.

Jeremy Irons se enfureció con los creadores de su personaje

36 años después de estrenarse la película, Jeremy Irons, quien se encargó de darle vida a Scar, destacó que no quedó conforme con el resultado de cómo diseñaron su personaje tras contar la experiencia en la grabación.

“Suponía que vería una pantalla con un león moviendo la boca y que tendría que intentar que mi voz cuadrase con lo que hacía su boca, pero no. Llegamos a un estudio en Londres o a una habitación… No lo recuerdo, pero era grande. Y por todas las paredes había bocetos del personaje. Había gente con cámaras de video. Me senté en el escritorio y me lanzaban diálogos, las cámaras me grababan y había gente dibujándome. Unos cuatro meses después, nos volvimos a encontrar“, comentó el actor sobre las grabaciones en una entrevista con ´GQ´.

Aunado a eso, Irons reveló que se llenó de ira con los diseñadores de Scar, porque la condición física con que lucía Mufasa era mejor. El veterano actor dio a entender que tenía muchas expectativas tras una segunda fase de las grabaciones en Canadá, donde siguieron enfocados en darle fuerza a su personaje con el material que iban recopilando, pero se llevó una decepción.

“Vi la película y allí estaba yo. Estaba muy disgustado porque, ya sabes, el personaje de James Earl Jones (Mufasa) era musculoso y maravilloso, con una melena fantástica y ondulante, con músculos y gloria”, resaltó Jeremy.

A eso añadió: “Yo era un león ´flacucho´ y sarnoso, ya sabes, con una mandíbula delgada, una cola terrible y una melena horrible. Pensé: ‘¿Eso es lo que vieron cuando…?’ Pensé que estaban dibujando, ¿sabes? En fin, no lo estaban. Y me enfadé muchísimo, y más aún, por supuesto, cuando lo vimos en el estreno en el Radio City Music Hall”.

Más allá de su actuación en esta cinta, Jeremy Irons es reconocido por ser parte del selecto club de actores que obtuvieron la “Triple Corona” tras ser ganador de un Óscar, un Emmy y un Tony, lo que lo hace uno de los intérpretes más emblemáticos de la industria.

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