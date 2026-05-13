Karla Sofía Gascón dice que la polémica de los Oscar 2025 fue una “invención”

La actriz española Karla Sofía Gascón se refirió a la polémica que protagonizó en 2025 durante la campaña de la película “Emilia Pérez” a los premios Oscar de ese año. Gascón, nominada al Oscar como “Mejor Actriz”, ha asegurado que esta fue una campaña fabricada en su contra.

“Toda la historia del tuit ahora parece casi un cuento infantil”, dijo Gascón en una entrevista a The Hollywood Reporter.

En ese momento, la actriz española fue fuertemente criticada tras la difusión de tuits antiguos en los que hacía comentarios racistas sobre los musulmanes, los afroamericanos, George Floyd y el movimiento Black Lives Matter. La artista, la primera actriz transgénero en la historia nominada como Mejor Actriz en los Oscar, aseguró que se construyó una narrativa en su contra.

“Dado el clima actual, no es difícil entender de dónde surgió y quién estaba detrás. Alguien decidió quién debía ser yo en la mente de la gente y construyó una narrativa que encajara con esa imagen”, dijo Gascón, quien perdió el Oscar ante Mikey Madison, protagonista de “Anora”.

Gascón aseguró que la intención, supuestamente, era evitar que ella ganara un premio.

“Con el tiempo y la perspectiva, he comprendido plenamente esta invención, utilizada simplemente para impedir que una actriz ganara un premio por lo que representa”, continuó Gascón. “Cuando llegue el momento, hablaré con más detalle sobre ello”, dijo en la entrevista.

Tras esa polémica, Karla Sofía Gascón vuelve al cine con un papel de villana en la película “Trinidad”, escrita y dirigida por Laura Alvea y José Ortuño, cuyo estreno en España está previsto para noviembre. The Hollywood Reporter le preguntó si su nuevo papel de villana se podría relacionar con la percepción que el público tiene sobre ella.

Según dijo, su papel en “Trinidad” “es un claro ejemplo de lo alejado que está el personaje de mi realidad, muy alejado de la imagen que algunos intentaron proyectar sobre mí para difamarme. Soy una de las personas menos dañinas del mundo”.

En medio de la polémica que causaron los posts de Karla Sofía durante la campaña de “Emilia Pérez” de cara a los Oscar 2025, la actriz ofreció entrevistas en las que pidió disculpas, pero también denunció una campaña de odio en su contra.

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