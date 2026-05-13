Marco Rubio viaja con Trump a China desafiando las sanciones de Pekín

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajó este martes junto al presidente, Donald Trump, a China pese a estar sancionado por Pekín desde su etapa como senador republicano.

El político republicano, quien ocupó un escaño por Florida entre 2011 y 2025, se destacó por ser uno de los críticos más vehementes de China, al acusar reiteradamente a ese país de ser una amenaza para los intereses estadounidenses.

En 2020, China prohibió la entrada al país a varios estadounidenses, incluido Rubio, en respuesta al veto que Estados Unidos impuso a altos dirigentes del Partido Comunista Chino (PCCh) por su implicación en los abusos contra la población uigur en Xinjiang.

Ese mismo año, Pekín volvió a sancionar al republicano en represalia por las medidas que Washington adoptó por la represión de las protestas en Hong Kong en 2019 y el recorte de libertades en ese territorio.

“El mes pasado China me vetó. Hoy me sancionaron. No quiero ser paranoico, pero estoy empezando a creer que no les agrado”, publicó entonces Rubio en redes sociales.

A pesar de las sanciones, el secretario de Estado abordó este martes el avión presidencial Air Force One, que trasladó a Trump a Pekín para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, en el primer viaje de un presidente estadounidense a China desde 2017.

Desde que Rubio asumió en enero de 2025 como secretario de Estado de la Administración de Trump, Pekín no ha levantado las sanciones en su contra, aunque ha subrayado que estas se debieron a su etapa como senador.

Además, el Gobierno chino modificó la transcripción del apellido Rubio en chino, al cambiar solo el primer carácter en documentos oficiales del Ministerio de Exteriores, lo que analistas interpretan como una forma de permitirle viajar sin levantar las sanciones.

Con información de EFE

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