Toñita endosa a Antonio Reynoso para escaño de NY en el Congreso que deja Nydia Velázquez

NUEVA YORK – El precandidato demócrata al Congreso por el distrito 7 de Nueva York Antonio Reynoso anunció hoy el endoso a su campaña de la reconocida líder comunitaria boricua de Brooklyn, María Antonia Cay, mejor conocida como “Toñita”.

Boletín sobre Puerto Rico y la diáspora: suscríbete aquí.

En una publicación este miércoles en su cuenta en la red social X, el aspirante dijo que el respaldo de Toñita “significa el mundo” para él.

“Su Caribbean Social Club es un testimonio de lo que los vecinos pueden lograr por una comunidad cuando nos cuidamos los unos a los otros. Ella ha estado alimentando y brindando alegría a esta comunidad durante más de medio siglo, y sé que no se detendrá pronto. ¡Brindemos por llevar el espíritu generoso de Toñita a Washington D.C.!”, añadió el exconcejal.

To have Toñita’s endorsement means the world to me. Her Caribbean Social Club is a testament to what neighbors can do for a community when we look out for each other. She has been feeding and bringing joy to this community for over half of a century, and I know she won’t be… pic.twitter.com/Et2KP3NBeB — Antonio Reynoso (@ReynosoBrooklyn) May 13, 2026

La entrada incluye un video con el logo de “Antonio Reynoso for Congress” en el que se ve al todavía presidente del condado de Brooklyn jugando dominó en el club junto a Toñita y la congresista que actualmente ocupa el escaño, Nydia Velázquez.

Velázquez, de origen boricua, endosó a Reynoso en enero pasado. La representante anunció su retiro en noviembre de 2025.

La grabación incluye de fondo la canción “Tú con él”, del salsero puertorriqueño Frankie Ruiz.

“Necesitamos tu apoyo a Antonio el 23 de junio. Allí los esperamos a todos para que le den su voto de confianza. Yo lo respaldo también”, expresó Toñita en el video en referencia a la fecha de las primarias.

En las primarias del 23 de junio, Reynoso se enfrenta a la asambleísta estatal de Queens, Claire Valdez, contendiente a la que endosó el alcalde Zohran Mamdani; y la concejal del mismo condado, Julie Won.

El distrito 7 abarca vecindarios de Brooklyn y Queens en los que todavía reside una cantidad significativa de boricuas. El negocio y espacio comunitario que Toñita administra desde los 70 se encuentra en Williamsburg.

La contienda es una de las más sonadas, particularmente por las diferencias entre Velázquez y Mamdani sobre el candidato (a) idóneo. La carrera electoral también expuso las distintas facciones dentro del Partido Demócrata; Reynoso y Won se identifican como liberales, mientras que Valdez es socialista demócrata.

Cay se ha convertido en una figura muy emblemática de la diáspora boricua en Nueva York, en parte porque ha logrado, junto a aliados, que el espacio permanezca a pesar de la gentrificación en la zona.

El lugar que inició como uno de encuentro de un club de béisbol se transformó en un bar y cocina comunitaria en la que se le sirve comida gratis a cualquier persona diariamente.

Artistas reconocidos como Madonna y Bad Bunny han visitado la estructura que ubica en la parte baja del 244 de Grand St. para compartir con Toñita.

En la canción “Nueva Yol” del trapero se hace mención a la miembro de la diáspora. Durante la histórica presentación en el medio tiempo del Super Bowl, la líder comunitaria apareció en escena en una réplica de su negocio mientras le servía “pitorro” (lícor artesanal similar al “moonshine” que se produce en Puerto Rico) al intérprete.

El Diario entrevistó a cada uno de los aspirantes al escaño por el distrito 7 para conocer sobres sus propuestas e indagar sobre la atención que le darían a los asuntos de Puerto Rico en caso de llegar al Congreso.

A continuación la serie de entrevistas: