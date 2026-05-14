Ralph Lauren celebra el 250 aniversario de EE.UU. con una histórica colección de sellos postales

La casa de modas Ralph Lauren se convirtió en una de las figuras centrales de las celebraciones por el 250 aniversario de Estados Unidos tras ser elegido por el Servicio Postal (USPS) para crear una colección especial de sellos conmemorativos inspirados en la identidad cultural del país.

La iniciativa, titulada “American Icons”, marca un momento histórico para el servicio postal estadounidense, ya que es la primera vez que la institución invita a un colaborador externo a diseñar una colección oficial de estampillas dedicada a una celebración nacional de esta magnitud. El lanzamiento oficial se realizará el próximo 9 de junio en el emblemático James A. Farley Post Office, en Nueva York.

Según un comunicado emitido por el USPS, la colección estará integrada por 13 sellos de edición limitada seleccionados personalmente por Ralph Lauren a partir de imágenes de sus archivos privados. 12 de ellos estarán agrupados bajo el concepto “American Icons”, mientras que el sello restante reproducirá una bandera tejida diseñada por el creador con la inscripción “1776 to 2026”, en honor al aniversario de independencia de EE.UU.

La propuesta no solo busca celebrar la historia del país, sino también retratar símbolos profundamente asociados con la vida cotidiana, el paisaje y la cultura popular estadounidense. Entre las imágenes elegidas aparecen una bandera ondeando al viento, el Empire State Building, caballos salvajes, una camioneta vintage, un granero tradicional, un oso de peluche, un faro, una hamburguesa clásica y referencias al béisbol, considerado uno de los deportes más emblemáticos del país.

Uno de los sellos más comentados reproduce el icónico diseño del famoso “Flag Sweater” de Ralph Lauren, una de las piezas más reconocibles de la firma y que desde hace décadas forma parte del imaginario visual estadounidense. La imagen muestra una bandera tejida en punto, reinterpretada ahora como símbolo oficial del aniversario nacional.

“Estas imágenes simbolizan los muchos ideales y aspiraciones que nos unen”, expresó Ralph Lauren al anunciar la colección. El diseñador señaló que los elementos seleccionados representan una visión “auténtica y atemporal” de EE.UU., transmitida de generación en generación y vinculada a valores como la libertad, la tradición y la vida comunitaria.

Una carta de amor visual a la identidad estadounidense

La colección “American Icons” funciona como un recorrido visual por diferentes escenas y objetos que forman parte del imaginario colectivo de EE.UU. Más allá de los monumentos o paisajes reconocibles, Ralph Lauren apostó por representar momentos y símbolos cotidianos que evocan nostalgia y pertenencia.

Entre las imágenes más destacadas figura un guante de béisbol asociado a figuras legendarias como Jackie Robinson y Babe Ruth, además de una manta Diné vinculada a la cultura Navajo, un velero tradicional y un perro retratado como símbolo de compañía y fidelidad.

Cada sello llevará las palabras “FOREVER” y “USA”, manteniendo la tradición visual del servicio postal estadounidense. Según el USPS, la colección busca reflejar “la diversidad de experiencias, paisajes y símbolos que han dado forma a la identidad americana durante los últimos 250 años”.

El proyecto también representa un reconocimiento institucional a Ralph Lauren, considerado uno de los diseñadores que mejor ha exportado la estética y el estilo de vida estadounidense a nivel global. Desde sus campañas inspiradas en el oeste americano hasta sus colecciones universitarias y deportivas, la marca ha construido durante décadas una narrativa visual profundamente ligada a la cultura estadounidense.

La colaboración entre el diseñador y el servicio postal refuerza, además, el papel de los sellos como piezas culturales y de colección. Aunque el correo tradicional ha perdido protagonismo frente a la comunicación digital, las ediciones especiales del USPS continúan despertando gran interés entre coleccionistas y amantes del diseño.

Moda, nostalgia y patriotismo en una cápsula especial

Además de los sellos conmemorativos, Ralph Lauren Corporation lanzará simultáneamente una pequeña colección cápsula inspirada en la colaboración con el USPS. La línea incluirá algunas de las prendas más representativas de la firma reinterpretadas bajo la temática del aniversario estadounidense.

Entre las piezas confirmadas destaca un jersey con la bandera estadounidense como elemento central, acompañado por un polo azul marino y una gorra tipo baseball cap con detalles inspirados en los sellos de la colección. Todas las prendas estarán disponibles desde el 9 de junio en tiendas seleccionadas y a través de los canales oficiales de la marca.

La cápsula busca unir 2 elementos profundamente arraigados en la cultura estadounidense: el correo postal y la moda clásica americana. Para muchos seguidores de la firma, la colección representa también un homenaje a la nostalgia de las cartas enviadas por correo, una tradición que aún permanece vigente en distintas regiones del país.

La alianza entre Ralph Lauren y el USPS llega además en un momento de renovado interés por los objetos coleccionables y las piezas de edición limitada. Tanto los sellos como las prendas apuntan a convertirse en artículos codiciados entre fanáticos de la moda, coleccionistas postales y seguidores de la cultura estadounidense.

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