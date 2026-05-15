El diseñador Michael Kors busca comprador para su mansión en Fire Island

El diseñador de moda estadounidense Michael Kors ha decidido que es momento de deshacerse de la mansión en Fire Island, Nueva York, que le ha pertenecido durante años. El diseñador y su esposo Lance Le Pere esperan recibir $6.25 millones de dólares por el lugar.

Kors compró esta casa en el 2001 por $950,000 dólares, pero después invirtieron mucho más dinero en hacer una extensa reforma en la propiedad. Incluso, los registros indican que la casa fue reconstruida en 2015. Es decir, el diseñador y su esposo diseñaron este sitio desde cero para que cumpliera con sus gustos y necesidades.

Para el diseño de esta nueva estructura, la pareja contrató al arquitecto Scott Bromle, quien se inspiró en Parrot Cay, Big Sur y Amangiri.

En el listado, disponible en la página web de Coldwell Banker, se describe esta propiedad como “un verdadero refugio para quienes buscan relajarse en un lujo tranquilo”.

La casa principal tiene una extensión de 3,600 pies cuadrados distribuidos en cinco dormitorios, seis baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre los detalles del interior de la propiedad, el listado dice: “Con influencias de la artesanía y las filosofías de George Nakashima y Hans Wegner, este amplio refugio es un estudio de equilibrio, donde la claridad modernista se encuentra con la calidez orgánica. El diseño evoca una sensación de lujo discreto inspirada en lugares emblemáticos”.

Las fotos de esta propiedad también podrían ser comparadas con cualquier resort frente al mar, pues la propiedad tiene acceso privado a la playa.

El nuevo propietario también tendrá a su disposición áreas verdes, terraza, piscina, área de spa, comedor, área de barbacoa y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre con familiares o amigos. “Un centro social relajado que cuenta con un bar, terrazas, una cocina al aire libre y una piscina, todo diseñado para fomentar la vida informal y la hospitalidad sin esfuerzo”, apunta el listado.

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