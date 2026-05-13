Shakira y Piqué, en tensión otra vez por la imagen de sus hijos

La tranquilidad que parecía haberse instalado entre Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué volvió a tambalearse después de su actuación multitudinaria en la icónica playa de Copacabana.

La presentación reunió a una audiencia masiva y, entre luces, pantallas y canciones, apareció un fragmento en el que sus hijos Milan y Sasha cantaban. La escena, aparentemente inofensiva, abrió un abanico de preocupaciones en el entorno del deportista.

La periodista española, Silvia Taulés, adelantó que el círculo más cercano al exdefensa le estaría sugiriendo analizar un nuevo movimiento judicial, al considerar que esas imágenes no contaban con una autorización formal.

Aunque no existió una negativa expresa, según explicó la comunicadora, tampoco hubo un permiso documentado que avalara su difusión en un evento tan expuesto.

La proyección que provocó el problema

Durante el show en Río de Janeiro, la cantante celebró un récord de asistencia de más de dos millones de espectadores y presentó un video donde se veía a los niños cantando. Esto, pensado para sumar un momento emotivo, terminó convirtiéndose en el punto de fricción más reciente entre la expareja.

Taulés detalló que el material audiovisual no habría sido acordado plenamente con el futbolista, lo que despertó inquietudes relacionadas con el derecho a la privacidad de los menores. Desde hace años, ambos lidian con el desafío de mantener algo de normalidad en la vida cotidiana de sus hijos, quienes apenas consiguen preservar su anonimato en medio de la atención mediática.

El malestar actual remite a un antecedente del año 2023, cuando Shakira mostró su incomodidad al ver a uno de los niños aparecer en una transmisión en vivo durante la Kings League, proyecto impulsado por Piqué. Aquella situación marcó una primera alerta sobre la exposición digital y creó un precedente que parece resurgir ahora.

El silencio del abogado y lo que podría venir

En medio del ruido, el abogado del exjugador, Ramón Tamborero, fue consultado por Europa Press sobre la posibilidad de una nueva demanda. Su respuesta dejó todo en suspenso: “No te puedo decir nada porque no tengo ni idea, de verdad. Se los agradezco pero no puedo darles información de nada, muchas gracias”, comentó con cautela.

A pesar de las tensiones que vuelven a salir a la superficie, cabe recordar que Shakira y Piqué habían reconstruido una convivencia cordial en los últimos meses, algo que podría ponerse otra vez a prueba.

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