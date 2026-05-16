Zara supera a Nike: la marca española de moda ahora vale más de $44,000 millones

Durante años, Nike dominó la moda global apoyada en el gusto entre atletas, campañas multimillonarias y una presencia casi imposible de igualar. Pero el mapa cambió. Zara, la cadena española fundada por Amancio Ortega, acaba de desplazarla como la marca de moda más valiosa del mundo tras superar los $44,000 millones de dólares, según el ranking Kantar BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands 2026, publicado el 13 de mayo.

Este movimiento es más profundo que un simple cambio de posiciones. Mientras los gigantes tradicionales dependen cada vez más de publicidad y patrocinios para mantenerse, Zara aceleró su crecimiento apostando por datos, logística ultrarrápida e inteligencia artificial para detectar tendencias y llevar ropa nueva a tiendas en cuestión de semanas. El resultado es un golpe directo a nombres históricos como Nike o Louis Vuitton.

Por qué Zara venció a Nike, y la influencia de los algoritmos

El ranking revela que el valor total del Top 100 alcanzó un récord de $13,1 billones, con un crecimiento del 22% en un año, impulsado por la IA. También señala que Zara “es un claro ejemplo de la importancia de construir relevancia a través de experiencias de compra personalizadas impulsadas por IA”, según declaró la firma.

La IA le permite a Zara leer lo que quiere el consumidor antes de que el consumidor lo sepa. Modelos de predicción analizan tendencias en tiempo real para decidir qué diseños producir, en qué cantidades y dónde distribuirlos. El resultado: menos desperdicio, más ventas y una marca que crece un 18% en valor en un solo año. Zara ahora ocupa el puesto 66 del ranking, encima de Nike que está en el 69.

Para el consumidor hispano que compra en Zara y que tiene millones de compradores en Estados Unidos y América Latina, este modelo confirma que las tiendas reflejan sus gustos con mayor precisión y las prendas agotan existencias más rápido.

Google recupera el trono ocho años después

El mismo ranking confirma que Google recuperó el título como la marca más valiosa del mundo por primera vez desde 2018, con un valor de $1,484 billones de dólares, tras un crecimiento del 57% en un año. Apple, que había liderado la lista cuatro años consecutivos, quedó en segundo lugar con $1,380 billones.

Google recuperó su posición gracias a su apuesta total por la inteligencia artificial: la integración de Gemini en todos sus productos, las funciones de agente en el buscador y una inversión sostenida en centros de datos.

Por primera vez en la historia del ranking, cuatro marcas superan el billón de dólares en capital: Google, Apple, Microsoft y Amazon.

Lo que esto significa para el bolsillo del consumidor

Estos números no son solo ganancias. Google recuperó su liderazgo de la mano de la IA, una decisión que beneficia al usuario cotidiano en forma de herramientas más poderosas, servicios más personalizados y, también, mayor dependencia tecnológica.

Para las familias hispanas que usan Google para buscar trabajo, acceder a servicios gubernamentales o comunicarse, la plataforma se vuelve más capaz, pero también más presente en sus decisiones cotidianas.

Y cuando Zara supera a Nike en valor, las marcas de moda de todo el mundo adoptarán el mismo camino: personalización, velocidad y datos. Eso implica que las tiendas que no adopten IA perderán mercado, y que los empleos en retail seguirán transformándose.

ChatGPT, el mayor salto de valor del año

Otra cifra que sorprendió a los analistas: ChatGPT registró el mayor aumento anual de valor de marca del ranking, con un alza del 285%, el segundo incremento más alto en la historia del índice, solo por detrás del +390% de BlackBerry en 2008.

La herramienta de OpenAI dio un salto que confirma cómo las personas están integrando la IA en su vida diaria a una velocidad sin precedentes.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el ranking Kantar BrandZ 2026

¿Qué es el ranking Kantar BrandZ y por qué importa?

Es el índice anual de marcas más valiosas del mundo elaborado por la firma de investigación Kantar. Mide el valor económico real que una marca aporta al negocio. Es considerado uno de los tres rankings más relevantes del sector junto con Forbes e Interbrand.

¿Cuánto vale Zara según el ranking 2026?

Más de $44,000 millones de dólares, lo que la coloca en el puesto 66 del Top 100 global y como la primera marca del sector moda, por encima de Nike, que quedó en el puesto 69.

¿Por qué Google superó a Apple en 2026?

Su crecimiento del 57% interanual se atribuye a la integración masiva de Gemini en sus productos, nuevas funciones de agente en el buscador y la inversión continua en infraestructura de IA.

¿Hay alguna marca latinoamericana en el Top 100?

Sí. Mercado Libre es la única marca de origen latinoamericano en el ranking global 2026, destacada por su integración en la vida cotidiana de los usuarios con un ecosistema digital robusto.

¿Qué marcas chinas ganaron terreno este año?

Varias: el Banco Agrícola de China creció 54%, Alibaba 51%, Xiaomi 48% y Tencent 45%. Esta última regresó al Top 10 por primera vez desde 2023, en el 8° lugar con un valor de $251,551 millones, según el informe Kantar BrandZ.

Conclusión

El ranking Kantar BrandZ 2026 es un mapa de cómo la inteligencia artificial está redistribuyendo el poder económico global. Las marcas que lideran no son necesariamente las más antiguas ni las que más gastan en publicidad, sino las que mejor convierten datos en decisiones.

Si esa lógica se consolida, las empresas que no hagan esa transición perderán posiciones en el ranking, pero también clientes, empleos y relevancia. Para la comunidad hispana, que es consumidora activa de varias de estas marcas, la pregunta es cuánto de ese valor creado beneficia directamente a sus comunidades.

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