Gobierno federal presiona para frenar huelga del LIRR: pide reactivar negociaciones

Funcionarios federales intensificaron este domingo los esfuerzos para reactivar las negociaciones entre la Autoridad Metropolitana de Transporte y los sindicatos del Long Island Rail Road, en un intento por evitar que la huelga que paraliza al mayor sistema se prolongue e interrumpa la movilidad de cientos de miles de pasajeros esta semana.

La Junta Nacional de Mediación, la agencia federal encargada de supervisar las relaciones laborales en los sectores ferroviario y aéreo, convocó a representantes de ambas partes a una reunión para intentar destrabar las conversaciones, informó Associated Press.

La huelga entró este domingo en su segundo día, después de que cinco sindicatos que representan a cerca de la mitad de la plantilla del LIRR iniciaran el paro a las 12:01 de la madrugada del sábado. Se trata de la primera huelga en la línea ferroviaria desde 1994.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, compareció junto al presidente de la MTA, Janno Lieber, para pedir a los sindicatos que regresen a la mesa de negociación.

“Todos sabemos que el ferrocarril es vital para Long Island. Sin él, la vida tal como la conocemos simplemente no sería posible. En resumen, nadie gana en una huelga. Todos salen perjudicados”, declaró.

La gobernadora incluso ofreció proporcionar refrigerios durante las conversaciones para facilitar el diálogo.

El LIRR conecta diariamente a cientos de miles de pasajeros entre Manhattan y una extensa zona de Long Island que abarca Brooklyn, Queens y los Hamptons.

La línea constituye una de las principales alternativas al tráfico congestionado de las autopistas de la región y presta servicio a una población cercana a los 3 millones de habitantes fuera de la ciudad de Nueva York.

Tras la conferencia de prensa, la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales y el Sindicato de Comunicaciones del Transporte señalaron en un comunicado que los trabajadores “no están pidiendo un trato especial”, sino aumentos salariales que les permitan enfrentar el elevado costo de vida en el área metropolitana de Nueva York.

Las negociaciones entre la MTA y los sindicatos se mantienen estancadas desde hace meses por desacuerdos relacionados con salarios y primas de seguros médicos. Aunque la administración del presidente Donald Trump intervino en labores de mediación, los sindicatos quedaron legalmente habilitados para iniciar la huelga.

Hochul advirtió que los trabajadores podrían perder financieramente más de lo que ganarían si el paro se extiende durante varios días. “Los trabajadores perderían cada dólar que obtendrían con un nuevo contrato si permanecen en huelga durante tres días”, afirmó.

Por su parte, Kevin Sexton, vicepresidente nacional de la Hermandad de Ingenieros y Maquinistas de Locomotoras, reconoció el sábado que ambas partes siguen lejos de alcanzar un acuerdo. “Estamos muy distanciados en este momento. Lamentamos profundamente estar en esta situación”, declaró.

El presidente de la MTA sostuvo que las exigencias sindicales pondrían en riesgo las finanzas del sistema de transporte.

“Las propuestas de los sindicatos destrozarían el presupuesto de la MTA”, afirmó Lieber, aunque aseguró que la autoridad sigue dispuesta a negociar aumentos salariales.

Ante la situación, Hochul anunció un plan de contingencia para trabajadores esenciales, que incluye rutas especiales de autobuses desde seis puntos de Long Island hacia Manhattan a partir de la madrugada del lunes y durante las horas pico de la tarde.

La gobernadora también pidió a las empresas y organismos públicos permitir el teletrabajo a los empleados que puedan hacerlo. “Es imposible reemplazar por completo el servicio del LIRR. Por lo tanto, a partir del lunes, les pido a los usuarios habituales que puedan trabajar desde casa que lo hagan”, señaló.

La gobernadora responsabilizó al gobierno federal de haber interrumpido el proceso de mediación y empujar las negociaciones hacia la huelga. Trump respondió el sábado en Truth Social negando cualquier responsabilidad.

“No, Kathy, es culpa tuya, y ahora que analizamos los hechos, no deberías haber permitido que esto sucediera”, escribió el mandatario republicano.

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