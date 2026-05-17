Tom Francis audicionó para convertirse en el nuevo James Bond

Esta semana, Amazon MGM anunció que habían comenzado la búsqueda oficial del nuevo James Bond. Para este trabajo, el estudio se está apoyando en la directora de casting Nina Gold. Tras el anuncio, se ha comenzado a informar sobre actores que están presentando audiciones para interpretar al agente 007.

Recientemente, fuentes cercanas al proceso de selección le aseguraron a “Variety” que el actor británico Tom Francis había audicionado para el personaje. Francis es un actor de 26 años que ha dedicado su carrera al teatro, presentándose en Broadway y en el West End de Londres.

Uno de sus proyectos más populares hasta la fecha ha sido “Sunset Boulevard” en Broadway, esta es la adaptación musical de la película homónima dirigida por Billy Wilder en los años 50. Su participación en esta obra de teatro lo hizo ganador de un Premio Oliver y también fue nominado a un Premio Tony.

Desde que se anunció que Amazon MGM había comprado la franquicia de James Bond, se comenzó a hablar sobre múltiples posibilidades, algunos apuestan por Jacob Elordi, Aaron Taylor-Johnson y Callum Turner.

Sin embargo, el director de estas nuevas películas será Denis Villeneuve y hace unos meses “Deadline” contactó con una fuente cercana al director que aseguró que su intención era buscar a un actor desconocido y británico. Bajo esa premisa, Francis encajaría porque es británico y aún no ha hecho un gran debut en cines.

Hasta ahora, solo ha tenido papeles pequeños en algunas películas de Hollywood. Por ejemplo, tuvo un personaje en “Jay Kelly”, una comedia dramática que se estrenó en 2025 y que protagonizaron George Clooney y Adam Sandler.

Con el anuncio de que comenzaron las audiciones, Amazon MGM declaró a través de un comunicado de prensa: “La búsqueda del próximo James Bond ya está en marcha. Si bien no tenemos previsto comentar detalles específicos durante el proceso de selección, nos entusiasma compartir más noticias con los fans de 007 en cuanto llegue el momento oportuno”.

Hay que recordar que el actor escogido se uniría a la lista de actores que ha dado vida a James Bond: Sean Connery (1962–1967, 1971), George Lazenby (1969), Roger Moore (1973–1985), Timothy Dalton (1987–1989), Pierce Brosnan (1995–2002) y Daniel Craig (2006–2021).

Aunque no hay información oficial, se cree que el rodaje de la primera película de esta etapa comenzará a inicios del 2027. También se ha dicho que Denis Villeneuve espera estrenar “Dune: Part Three” en diciembre de este año para concentrarse en James Bond.

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