Alza de temperatura en NYC esta semana: ¿cuándo terminaría la ola de calor?

Los residentes de la ciudad de Nueva York comenzaron la semana enfrentando una intensa combinación de altas temperaturas y humedad que ya hizo sentir un ambiente sofocante desde este domingo 17 de mayo.

Meteorólogos anticipan que el calor continuará hasta mediados de semana antes de dar paso a un descenso brusco de temperaturas hacia el jueves.

La ciudad podría registrar algunos de los días más calurosos en lo que va del año, con índices de calor cercanos a los 95°F (35°C) debido a la humedad y al fuerte sol de la tarde. Además, autoridades estatales emitieron una alerta por calidad del aire para varios condados del área metropolitana.

Temperaturas cercanas a récord esta semana en Nueva York

Este día, las temperaturas máximas oscilarán entre 89°F y 91°F (entre 32°C y 33°C) en NYC. Sin embargo, la sensación térmica podría superar los 95°F (35°C) en algunas zonas debido a la elevada humedad.

De acuerdo a Accuweather, el martes se perfila como el día más caluroso de la semana y posiblemente del año hasta ahora. Los pronósticos indican cielos mayormente soleados y temperaturas cercanas a los 94°F (34°C) en la ciudad, generando condiciones pesadas para quienes deban permanecer al aire libre durante varias horas.

Para el miércoles continuarán las condiciones cálidas, aunque el panorama meteorológico cambiará con lluvias dispersas y posibilidad de tormentas eléctricas después de las 2 p.m. (ET). Las máximas todavía rondarán los 90°F (32°C) antes de que un frente frío avance sobre la región.

A partir del jueves llegará un alivio importante. Las temperaturas descenderán hasta los 70°F (21°C) con cielos parcialmente soleados. El viernes el ambiente será todavía más fresco, con máximas alrededor de 66°F (19°C).

El fin de semana también se mantendrá más templado. El sábado podrían registrarse lluvias durante el día con máximas cercanas a 65°F (18°C), mientras que el domingo se esperan más precipitaciones aisladas y temperaturas alrededor de 70°F (21°C).

A partir del miércoles por la tarde, podría registrarse un descenso considerable en los termómetros. (Foto: Olga Fedorova/AP)

Alerta por calidad del aire en NYC y Hudson Valley

El Departamento de Conservación Ambiental del estado de Nueva York emitió una alerta de salud por calidad del aire para el lunes desde las 11 a.m. hasta las 11 p.m. (ET). La advertencia incluye los condados de Nueva York, El Bronx, Kings, Queens, Richmond, Westchester y Rockland.

Funcionarios explicaron que los niveles de contaminación podrían superar un valor de 100 en el Índice de Calidad del Aire, conocido como AQI, debido al aumento del ozono a nivel del suelo.

El AQI mide los niveles de contaminación y el riesgo potencial para la salud. Mientras más alto sea el valor, mayor es el peligro para la población, especialmente durante episodios de calor intenso y poca circulación de aire.

Las autoridades sanitarias recomiendan limitar las actividades físicas extenuantes al aire libre mientras permanezca vigente la alerta para reducir posibles efectos negativos sobre la salud.

Entre los grupos más vulnerables ante la mala calidad del aire se encuentran:

* Niños pequeños

* Adultos mayores

* Personas con asma o enfermedades respiratorias

* Personas con problemas cardíacos

Quienes experimenten dificultad para respirar, irritación en los ojos o molestias en el pecho deberían consultar a un médico.

El norte del estado también sufrirá altas temperaturas

El calor no afectará únicamente a la ciudad. Varias regiones del norte del estado también experimentarán temperaturas inusualmente elevadas durante el inicio de la semana.

De acuerdo con meteorólogos del Servicio Nacional del Tiempo en Buffalo, ciudades como Rochester, Syracuse y Binghamton podrían alcanzar o superar los 90°F (32°C) durante el lunes. Eso convertiría a la jornada en la más cálida de 2026 hasta el momento para esas áreas.

Sin embargo, el alivio llegará más rápido para algunas zonas del norte. Rochester podría experimentar máximas en los 60°F medios (aproximadamente 18°C) el miércoles y temperaturas incluso en los 50°F (10°C a 15°C) hacia el jueves. Syracuse también tendrá un marcado descenso, con máximas cercanas a 70°F (21°C) el miércoles y aproximadamente 10° menos al día siguiente.

Riesgo de tormentas severas y posibles tornados

El frente frío que pondrá fin al calor extremo también podría provocar condiciones meteorológicas peligrosas.

Pronosticadores advirtieron que el martes por la tarde y noche existe riesgo de tormentas fuertes a severas en el oeste de Nueva York. Las tormentas podrían producir ráfagas de viento entre 50 y 60 millas por hora (80 a 90 km/h), lluvias intensas de corta duración e incluso la posibilidad aislada de un tornado.

Meteorólogos recomiendan monitorear las alertas oficiales durante las próximas horas y evitar permanecer al aire libre durante tormentas eléctricas intensas.

Aunque el calor desaparecerá hacia finales de semana, los expertos recuerdan que los cambios bruscos de temperatura y humedad pueden seguir afectando la salud, especialmente en personas vulnerables.

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