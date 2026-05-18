Cómo viajar entre el aeropuerto JFK y Manhattan sin usar el LIRR: opciones económicas y rápidas en transporte público

Viajar entre el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) y Manhattan puede parecer complicado, mucho más que ahora el Long Island Rail Road (LIRR) se encuentra en paro, lo que hace que muchos viajeros busquen alternativas de movilidad.

La buena noticia es que existen varias formas de trasladarse utilizando únicamente transporte público.

Desde conexiones con el metro hasta rutas de autobuses locales, estas alternativas permiten llegar a Midtown o Lower Manhattan sin gastar una fortuna en taxis o aplicaciones de viaje. Además, funcionan las 24 horas del día, algo fundamental para quienes aterrizan en vuelos nocturnos o de madrugada.

AirTrain + metro: la opción más recomendada

De acuerdo a la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), la alternativa más utilizada para ir de JFK a Manhattan sin usar el LIRR es combinar el AirTrain con el metro de Nueva York. Este sistema conecta todas las terminales del aeropuerto con estaciones clave donde se puede hacer transbordo hacia diferentes líneas del metro.

Los pasajeros tienen 2 rutas principales:

* Desde Jamaica Station: conexión con las líneas E, J y Z.

* Desde Howard Beach: conexión con la línea A.

La ruta más popular suele ser la línea E desde Jamaica Station, especialmente para quienes se dirigen a Midtown Manhattan. Esta línea pasa por zonas céntricas como Queens Plaza, Lexington Avenue y Penn Station.

Por otro lado, la línea A desde Howard Beach es una buena alternativa para quienes viajan hacia Brooklyn o Lower Manhattan.

El costo total del trayecto es de aproximadamente $11.75 dólares, considerando los $8.50 del AirTrain y los $2.90 del metro. Aunque no es la opción más barata, sí ofrece un equilibrio entre rapidez, comodidad y frecuencia.

El tiempo promedio del viaje oscila entre 60 y 70 minutos, dependiendo del horario y de la estación final de destino.

Otra ventaja importante es que el AirTrain opera las 24 horas, por lo que resulta útil incluso durante la madrugada, cuando algunos servicios de transporte reducen frecuencias.

Aún no se ha llegado a un acuerdo con los empleados de LIRR, por lo que los ciudadanos y viajeros tienen que buscar alternativas de transporte. (Foto: Heather Khalifa/AP)

Autobuses MTA + metro: la alternativa más barata

Quienes quieran ahorrar dinero pueden evitar el pago del AirTrain utilizando los autobuses de la MTA. Esta opción es considerablemente más económica, ya que solo requiere pagar la tarifa estándar del transporte público.

Una de las rutas más conocidas es el autobús Q10, que conecta el aeropuerto con Lefferts Boulevard. Desde allí, los pasajeros pueden abordar la línea A del metro rumbo a Manhattan.

Otra posibilidad es utilizar el mismo Q10 hasta Kew Gardens y enlazar con las líneas E o F, que ofrecen acceso directo hacia Midtown Manhattan.

También existe la ruta B15, que conecta JFK con Brooklyn y permite hacer transbordo hacia la línea 3 del metro.

El precio total del recorrido es de aproximadamente $2.90 utilizando OMNY o MetroCard, lo que convierte esta alternativa en la más económica para llegar a Manhattan.

Sin embargo, el ahorro tiene un costo en tiempo y comodidad. Dependiendo del tráfico y de las conexiones, el trayecto puede tardar entre 70 y 90 minutos.

Además, quienes viajan con maletas grandes podrían encontrar incómodo subir y bajar de autobuses locales, especialmente durante horas pico.

¿Vale la pena usar taxi o Uber?

Aunque muchos viajeros prefieren evitar el transporte público después de un vuelo largo, los taxis y servicios como Uber o Lyft pueden resultar costosos.

El viaje desde JFK hasta Manhattan suele costar entre $70 y más de $100, especialmente cuando se incluyen peajes, tarifas adicionales y propinas.

Aun así, esta opción puede ser conveniente para familias o grupos que comparten gastos, así como para quienes transportan mucho equipaje.

En condiciones normales de tráfico, el recorrido puede durar entre 30 y 50 minutos. Sin embargo, durante horas pico, el tiempo puede aumentar considerablemente debido a la congestión en autopistas y túneles.

Q60 y otras conexiones menos conocidas

Otra alternativa parcialmente útil es el autobús Q60, que conecta Queens con Manhattan. Sin embargo, este servicio no sale directamente desde JFK.

Para utilizarlo, primero es necesario llegar hasta Sutphin Boulevard mediante AirTrain o autobuses locales.

Aunque no suele ser la primera recomendación para turistas, algunos residentes de Queens lo utilizan como una opción adicional para evitar ciertas conexiones congestionadas.

Consejos para ahorrar tiempo y dinero

1) Los expertos recomiendan usar OMNY, el sistema de pago sin contacto de la MTA, ya que permite ingresar al metro y autobuses con tarjetas bancarias o teléfonos móviles.

2) También es importante revisar posibles cambios de servicio en el metro, especialmente durante noches y fines de semana, cuando algunas líneas realizan mantenimiento.

3) Quienes buscan la mejor combinación entre precio y rapidez suelen elegir AirTrain + línea E. En cambio, los viajeros con presupuesto ajustado prefieren el Q10 y la línea A para evitar pagar el AirTrain.

4) En una ciudad donde el transporte puede resultar abrumador para visitantes, conocer estas alternativas ayuda a moverse entre JFK y Manhattan de forma más eficiente, económica y sin depender del LIRR.

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