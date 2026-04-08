Nueva lotería de viviendas en el Bronx: así puedes aplicar a apartamentos asequibles

Conseguir un apartamento asequible en Nueva York sigue siendo uno de los mayores desafíos para miles de familias, especialmente dentro de la comunidad latina. En medio de una crisis de vivienda que no da tregua, cada nueva oportunidad se vuelve clave.

Esta semana se abrió una nueva lotería de viviendas en el Bronx, específicamente en el edificio ubicado en 3030 Colden Avenue, dentro del área de Bronxwood. El proyecto ofrece unidades con rentas por debajo del mercado, dirigidas a personas y familias que cumplan con ciertos requisitos de ingresos.

La iniciativa forma parte del programa de vivienda asequible de la ciudad, que busca ampliar el acceso a alquileres más accesibles en zonas donde los precios siguen en aumento.

Cómo son los apartamentos disponibles

El edificio residencial es de cuatro plantas y está ubicado en 3030 Colden Avenue, Bronxwood, en el Bronx. Diseñado por Leder-Luis Architectural Design y desarrollado por Zoran Kuburovic de KOM Management, cuenta con 15 viviendas.

Tres unidades están disponibles a través de NYC Housing Connect para residentes con ingresos equivalentes al 80% del ingreso medio del área (AMI), con un rango de ingresos elegibles que va desde $79,303 hasta $140,000.

El desarrollo incluye varias unidades destinadas a distintos niveles de ingreso, con precios que varían según el tamaño del hogar y el rango salarial. Aunque los detalles específicos pueden cambiar, este tipo de loterías suele incluir:

Estudios, apartamentos de 1 y 2 habitaciones.

Rentas por debajo del promedio del Bronx.

Edificios nuevos con amenidades básicas.

Además, como en otros desarrollos recientes, el edificio incluye ascensor, áreas comunes y sistemas modernos de eficiencia energética. Las residencias cuentan con electrodomésticos de bajo consumo, aire acondicionado, controles inteligentes para calefacción y refrigeración, e intercomunicadores.

Los inquilinos son responsables del consumo de electricidad, incluyendo la estufa, el agua caliente y la calefacción.

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Quiénes pueden aplicar a esta vivienda

La clave para acceder a este tipo de oportunidades está en los límites de ingresos, que se calculan en base al llamado AMI (Area Median Income).

En general, las unidades están destinadas a personas que ganan entre el 40% y el 80% del ingreso medio del área, aunque algunos programas pueden extenderse más.

Esto significa que no está dirigido a personas de muy bajos ingresos únicamente. Tampoco está enfocado en quienes superan ciertos niveles salariales. Cada unidad tiene requisitos específicos según el tamaño del hogar. Por eso es fundamental revisar bien las condiciones antes de aplicar.

Paso a paso: cómo aplicar a la lotería

El proceso se realiza de forma online a través del sistema oficial de NYC Housing Connect.

Para participar:

Crear o iniciar sesión en tu cuenta de Housing Connect.

Buscar el proyecto por dirección o zona (Bronxwood / 3030 Colden Avenue).

Completar la aplicación con información real y verificable.

Adjuntar documentos si el sistema lo solicita.

Importante: aplicar no garantiza el apartamento. Se trata de una lotería, por lo que los seleccionados son elegidos al azar entre quienes califican.

¿Hasta cuándo hay tiempo para aplicar? Las loterías de vivienda suelen tener fechas límite estrictas. Aunque la ciudad no siempre extiende los plazos, es recomendable aplicar lo antes posible para evitar quedar fuera.

Por qué estas oportunidades son cada vez más importantes

Nueva York enfrenta una de las peores crisis de vivienda de las últimas décadas, con alquileres que han alcanzado niveles récord. Según datos recientes de la ciudad, la vacancia de apartamentos es históricamente baja, lo que empuja los precios hacia arriba y reduce las opciones disponibles para familias trabajadoras.

En este contexto, las loterías de vivienda se han convertido en una de las pocas vías reales para acceder a alquileres más accesibles sin abandonar la ciudad.

Qué debes tener en cuenta antes de aplicar

Antes de enviar tu solicitud:

Verifica que tus ingresos coincidan con los requisitos.

Asegúrate de tener documentos actualizados.

No envíes información incorrecta (puede descalificarte).

Aplicar a varias loterías al mismo tiempo también es una estrategia común para aumentar las probabilidades.

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