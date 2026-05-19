Cuando un hombre padece disfunción eréctil de origen psicológico, confirmada por un especialista médico, la buena noticia es que ahora debe iniciar un tratamiento para eliminar las causas: ansiedad, estrés, inseguridad, presión emocional e incluso miedo al fracaso sexual.

Aunque el principal tratamiento es psicológico, expertos en sexología apuntan algunos ejercicios físicos y específicos que pueden ayudarte a superar la condición. Lo mejor: puedes hacerlos en tu propia casa y, si lo prefieren, con ayuda de la pareja.

El objetivo de estos ejercicios es poner el “miembro” a tono, es decir, prepararlo físicamente para ejercer sus funciones óptimas en la intimidad. Sin embargo, deben ir acompañados del tratamiento psicológico para evitar esos bloqueos que generalmente ocurren por pensamientos negativos y tensión emocional. Cuando invaden tu mente, la erección disminuye, desaparece o es imposible alcanzarla.

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5 ejercicios para curar la disfunción eréctil psicológica

1. Respiración profunda para controlar la ansiedad

Uno de los ejercicios más recomendados es la respiración diafragmática. La ansiedad libera adrenalina, una hormona que provoca tensión y dificulta la circulación sanguínea necesaria para la erección.

La técnica consiste en inhalar lentamente por la nariz durante cuatro segundos, expandiendo el abdomen, mantener el aire por dos segundos y exhalar de manera lenta durante seis segundos. Repetir este proceso durante varios minutos ayuda a activar el sistema nervioso relacionado con la relajación.

Especialistas aconsejan practicarla diariamente y también antes de un encuentro íntimo.

2. Ejercicios de focalización sensorial en pareja

Esta técnica busca eliminar la presión de “tener que rendir”. Durante las primeras sesiones, la pareja debe acariciarse sin tocar genitales ni buscar coito. El enfoque está en sentir texturas, temperatura corporal y relajación.

Posteriormente se incorporan caricias íntimas, pero manteniendo la regla de no centrarse en el orgasmo. Los sexólogos afirman que este ejercicio ayuda a que el cerebro deje de asociar el sexo con miedo o fracaso.

3. Mindfulness aplicado a la sexualidad

La mente juega un papel clave en la erección. Pensamientos como “voy a fallar” o “mi pareja se decepcionará” generan tensión inmediata.

Por eso, expertos recomiendan ejercicios de mindfulness o atención plena. La práctica consiste en enfocarse únicamente en las sensaciones reales del momento: la respiración, el contacto físico, los sonidos y el tacto de la piel.

Cuando aparezcan pensamientos negativos, la persona debe reconocerlos sin obsesionarse y volver a concentrarse en las sensaciones físicas.

4. Fortalecer el suelo pélvico con ejercicios de Kegel

Aunque suelen relacionarse con mujeres, los ejercicios de Kegel también benefician a los hombres. Según la ROC Clinic, de urología, ayudan a fortalecer los músculos del suelo pélvico, responsables de participar en la erección y la eyaculación.

Para realizarlos, se deben contraer los músculos que se utilizan para detener el flujo de orina durante cinco segundos y luego relajarlos otros cinco segundos. Lo ideal es repetir el ejercicio diez veces, tres veces al día.

5. Actividad física para reducir estrés y mejorar la circulación

Caminar, correr, nadar o montar bicicleta también puede ayudar a combatir la disfunción eréctil psicológica. El ejercicio aeróbico mejora la circulación sanguínea y reduce los niveles de cortisol, la hormona relacionada con el estrés.

Además, realizar actividad física frecuente favorece la autoestima y disminuye la ansiedad de desempeño.

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