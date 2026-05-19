¡Apareció el ganador en NJ! Hombre halla billete de lotería de $5,9 millones días antes de fecha límite

Un boleto de la lotería Pick-6 de Nueva Jersey, valorado en casi $6 millones de dólares, fue finalmente reclamado cuando faltaban pocos días antes de que caducara y perdiera todo su valor el 22 de mayo.

El ganador no identificado relató a los funcionarios de la Lotería de Nueva Jersey que encontró el boleto arrugado en uno de los bolsillos de sus pantalones, tras haberlo olvidado allí durante casi un año. Finalmente el mes pasado escuchó un anuncio informando que este boleto, vendido en la estación Eisenhower Exxon de Roseland, seguía sin ser reclamado y corría el riesgo de caducar.

Casualmente, ese es precisamente el lugar donde el hombre suele comprar sus boletos de lotería. Así que decidió hablar con los empleados de la tienda. Aunque estos no sabían con certeza quién era el ganador, sí sabían que sólo unos pocos de sus clientes habituales elegían el Pick-6 como su juego preferido. Por ello le aconsejaron al hombre que fuera a casa y revisara todo minuciosamente. Y eso fue exactamente lo que hizo, indicó la estación radial NJ 101.5 FM.

El jugador contó a los funcionarios de la lotería estatal que registró cada rincón de cada habitación de su casa. Revisó cada bolsillo de cada pantalón que tenía en su armario. Finalmente, encontró un boleto arrugado del Pick-6 que había comprado el pasado mes de mayo.

Para su gran sorpresa confirmó que se trataba del boleto ganador de los 5,9 millones de dólares. Corrió de inmediato a las oficinas de la Lotería el jueves 14 de mayo, apenas ocho días contrarreloj.

Los beneficiados tienen exactamente hasta un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar su dinero. En Nueva Jersey los ganadores de lotería pueden permanecer anónimos, según una ley aprobada en 2020.

Los funcionarios de loterías recuerdan a los jugadores que revisen siempre sus boletos. Si bien es poco común que los premios mayores queden sin reclamar, muchos boletos con montos menores permanecen olvidados en cajones y bolsillos, cuando podrían ser canjeados por dinero en efectivo. En el caso de Nueva York, los montos no reclamados, junto con los intereses generados, generalmente son retenidos por la Lotería y pueden utilizarse para premios especiales o promociones durante un máximo de 16 semanas al año, aunque la comisión tiene un límite de gasto de $60 millones de dólares del fondo de premios por año fiscal. Cualquier cantidad no reclamada que exceda este límite se transfiere al tesoro estatal para financiar la lotería estatal, explicó Syracuse.com.

Racha de ganadores en Nueva Jersey

Recientemente otro jugador ganó un premio mayor de Pick-6 de $4,4 millones de dólares el lunes 4 de mayo. Apenas dos días después, el miércoles 6 de mayo otra persona en Nueva Jersey ganó un premio mayor de $3,28 millones de dólares en la lotería Jersey Cash 5.

También $6.5 millones de dólares del juego Pick-6 de la Lotería de Nueva Jersey fueron ganados con un boleto adquirido a través de la aplicación móvil Jackpocket, correspondiente al sorteo del 23 de marzo. El minorista recibió un bono de $10,000 dólares por haber vendido ese ticket ganador.

El juego Pick-6 Lotto se introdujo en 1980 con una ventaja adicional: un sorteo de bonificación para el gran premio con botines en efectivo de hasta $100,000 dólares. El premio mayor récord, $48.9 millones de dólares, fue ganado en Clifton en el año 2002. La versión más reciente del juego se lanzó en abril de 2022 con la función XTRA como característica estándar e incluye la opción de Double Play, la cual consiste en dos sorteos realizados de forma consecutiva para brindar la oportunidad de ganar premios adicionales.

El 2 de diciembre una persona en Nueva Jersey ganó $90 millones de dólares al llevarse el premio mayor de la lotería Mega Millions. En tanto, la Lotería de Nueva York sigue siendo la más grande y rentable de América del Norte, contribuyendo con $3,600 millones de dólares en el año fiscal 2024-2025 para ayudar a apoyar la educación pública K-12 en todo el estado. Según las estadísticas, Nueva York es el estado con más “suerte” en EE.UU. por la cantidad de ganadores de premios mayores en las loterías Powerball y Mega Millions en las últimas décadas.

Quienes luchan contra la adicción al juego o conocen a alguien que la padece pueden encontrar ayuda llamando a la línea gratuita y confidencial HOPEline del estado Nueva York al 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369); o enviando un mensaje de texto a HOPENY (467369).