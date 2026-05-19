Confirman nuevo spin-off de “Grey’s Anatomy” ambientado en una zona rural de Texas

La cadena ABC encargó un nuevo spin-off de la exitosa serie médica “Grey’s Anatomy”, ampliando así el universo de la historia que comenzó con la aspirante a cirujana Meredith Grey, personaje interpretado por Ellen Pompeo.

Deadline confirmó el martes 19 de mayo que ABC será cocreada, escrita y producida por Shonda Rhimes y Meg Marinis, showrunner de “Grey’s Anatomy”. Además, Ellen Pompeo será productora ejecutiva de esta nueva serie.

Aunque se desconocen mayores detalles, este nuevo proyecto será el primero en no centrarse en un personaje habitual de “Grey’s Anatomy”. Se prevé que la primera temporada se estrene en 2027.

El mencionado medio de comunicación describe la nueva serie como “un drama intenso sobre un equipo en un centro médico rural del oeste de Texas, la última oportunidad de recibir atención médica antes de adentrarse en la nada”.

Este es el tercer spin-off que se desprende de “Grey’s Anatomy”. La serie contó con dos historias secundarias: “Private Practice”, una serie que sigue al personaje de Addison Montgomery, interpretado por Kate Walsh; y “Station 19”, protagonizado por Ben Warren, interpretado por Jason Winston George.

Marinis publicó un comunicado en el que expresó su emoción por expandir el universo de “Grey’s Anatomy”.

“Esta oportunidad dará vida a nuevos personajes e historias que encarnarán la misma esencia, emoción y conexión que el público ha amado de Grey’s durante más de dos décadas, todo ambientado en mi estado natal de Texas. Estoy muy agradecida a Shonda Rhimes por crear este mundo tan dinámico y me siento muy afortunada de formar parte de él”, dijo.

“Grey’s Anatomy” terminó su temporada 22, manteniéndose como una de las series más longevas en la historia de la televisión estadounidense. En su última temporada, la serie sufrió cambios en su reparto tras la ausencia de varios personajes como el de Amelia Sheppard, interpretado por Caterina Scorsone, y la muerte de la doctora Mónica Beltrán, personaje interpretado por Natalia Morales.

También se confirmó que la temporada 22 será la última para dos veteranos actores de la exitosa serie: Kim Raver y Kevin McKidd. Meg Marinis dijo en una entrevista en mayo de 2025 para The Hollywood Reporter que la serie tuvo que adaptarse a recortes presupuestarios.

“Pero incluso en las dos últimas temporadas, con lo que vieron este año, tuvimos que reducir un poco el reparto [debido a los recortes presupuestarios en toda la industria], y todos sienten un cariño muy especial por sus personajes favoritos”, dijo.

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