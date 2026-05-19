Pedro Pascal se infiltra en Disneyland disfrazado de “The Mandalorian”

Los visitantes no entendieron al principio por qué el clásico ir y venir en Disneyland se detuvo por unos segundos. La figura de un mandaloriano cruzó una de las zonas del parque y, entre cámaras alzadas y murmullos, la revelación llegó: era Pedro Pascal, escondido bajo la armadura de su personaje en “The Mandalorian”.

Esa escena marcó el comienzo de una visita que se extendió por varias atracciones y que terminó multiplicándose en redes sociales.

El propio actor publicó fragmentos de la experiencia, incluidos momentos al lado de Sigourney Weaver, su compañera en la película “The Mandalorian & Grogu”. Ambos aprovecharon para subirse a Space Mountain, donde se les vio relajados y divertidos mientras avanzaban con la gira promocional del nuevo proyecto galáctico.

Bromas con casco y una revelación que desató gritos

Uno de los clips más comentados surgió cuando la cuenta oficial de “Star Wars” difundió un video del actor preparándose para recibir a los usuarios de “Millennium Falcon: Smuggler’s Run”. Mientras se ajustaba el casco de Mando, Pascal soltó con humor: “No dejen que sea demasiado obvio que soy yo”. Luego agregó: “No creo que escuchen mi bienvenida, pero simplemente diré: ‘¿Qué tal?’”.

Ya colocado junto a la entrada de la atracción, esperó a que los visitantes se acercaran sin imaginar lo que ocurriría segundos después. Cuando el equipo del parque le pidió saludar al público, el chileno decidió quitarse el casco delante de todos.

En cuanto apareció su rostro, los gritos y aplausos llenaron el lugar. Hubo sorpresa, risas y teléfonos grabando desde todos los ángulos, un combo que terminó viralizándose de inmediato.

Una día entre fans, colegas y pistas al futuro galáctico

La visita formó parte de la promoción de “The Mandalorian & Grogu”, cinta que llegará a los cines el 22 de mayo y que expandirá la historia iniciada en la serie de Disney+ y Hulu. Según la sinopsis, la trama se ubica tras la caída del Imperio y muestra cómo los restos de ese régimen continúan desperdigados, mientras la Nueva República intenta mantener cierta estabilidad. En ese escenario regresan Din Djarin, interpretado por Pascal, y el pequeño Grogu para embarcarse en una nueva misión.

La cuenta de “Star Wars” también compartió imágenes del actor conviviendo con los usuarios en “Star Wars: Galaxy’s Edge”, acompañado por Weaver y por dos figuras esenciales del universo: Dave Filoni y Jon Favreau.

“Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Dave Filoni y Jon Favreau, de ‘Star Wars: The Mandalorian y Grogu’, sorprendieron a los fans en ‘Star Wars: Galaxy’s Edge en Disneyland”’, detalló la publicación.

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