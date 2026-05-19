Julio Iglesias prepara querella contra Yolanda Díaz, vicepresidenta española, por “injurias y calumnias”

El cantante español Julio Iglesias interpondrá ante el Tribunal Supremo de España una querella contra la vicepresidenta segunda del gobierno español, Yolanda Díaz, por delitos de injurias y calumnias.

Yolanda Díaz, quien también es ministra de Trabajo, se negó a retractarse de los comentarios que hizo en relación con la denuncia interpuesta contra el cantante por dos exempleadas por presuntos abusos sexuales mientras trabajaban en mansiones del cantante en el Caribe.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, los representantes de Díaz e Iglesias estaban convocados a una reunión en el juzgado de Madrid con el objetivo de llegar a una conciliación antes de la interposición de la querella.

Aunque el cantante considera que los comentarios hechos por Díaz fueron injuriosos, la vicepresidenta no reconoce sus palabras que hayan supuesto un daño reputacional ni al honor de Julio Iglesias y al entender que no se ha vulnerado su presunción de inocencia.

En febrero de este año, Julio Iglesias, a través de sus abogados, presentó una demanda de conciliación contra la vicepresidenta y solicitó un acto de conciliación en el que la ministra reconociera el daño, rectificase sus manifestaciones y le indemnizara con el importe en el que se fijen “los daños causados en función de la difusión alcanzada”.

¿Qué dijo Yolanda Díaz sobre Julio Iglesias?

El pasado 13 de enero, luego de que se conocieron las denuncias de presunto abuso sexual por parte de dos exempleadas contra Iglesias, Yolanda Díaz se refirió a estas acusaciones a través de la red social Bluesky y también al día siguiente en una entrevista en el programa “La Hora de la 1”, en RTVE.

“Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente. Gracias a las mujeres valientes y a las periodistas de @eldiario.es por denunciarlo”, decía Díaz en Bluesky.

La denuncia interpuesta contra el cantante por presuntos delitos de abusos sexuales, y que fue archivada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional debido a que los delitos no habrían ocurrido en territorio español y se declaró la falta de competencias de la justicia española para investigar este caso.

El abogado del artista, que “la demandada, alto cargo público del Estado, emitió a la opinión pública (…) claros prejuicios de culpabilidad contra el sr. Iglesias, tales como que en su casa se cometían abusos sexuales, los trabajadores se encontraban en régimen de esclavitud y se vulneraban sistemáticamente los derechos fundamentales de los mismos”.

Las denuncias de las exempleadas fueron el centro de un reportaje conjunto entre elDiario.es y Univision Noticias que se publicó a principios de 2026. Julio Iglesias también presentó una demanda civil contra el medio, su director y otros responsables, a quienes acusa de impulsar lo que definió como un “montaje periodístico”.

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