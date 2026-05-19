Mamdani se reunió con Jamie Dimon y David Solomon en medio de críticas a su plan de impuestos a los ricos

El alcalde neoyorquino Zohran Mamdani se reunió el lunes con Jamie Dimon, director ejecutivo de JPMorgan Chase, y David Solomon, director ejecutivo de Goldman Sachs, dos de las figuras más influyentes de Wall Street.

El encuentro se produjo pocas semanas después de que Mamdani utilizara el lujoso apartamento del multimillonario Ken Griffin, valorado en $238 millones de dólares, como escenario para un video en el que defendía su propuesta de aumentar los impuestos a segundas residencias de alto valor, publicó The New York Times.

Esa iniciativa, parte central de su agenda fiscal, había reavivado las tensiones entre su administración y los grandes patrimonios de la ciudad.

Mamdani se reunió primero con Jamie Dimon, director ejecutivo de JPMorgan Chase, quien en semanas recientes había advertido sobre los riesgos de las políticas fiscales neoyorquinas para la competitividad de la ciudad.

Más tarde, el alcalde sostuvo un segundo encuentro con David Solomon, director ejecutivo de Goldman Sachs, en la residencia oficial de Gracie Mansion.

De acuerdo con portavoces citados por The New York Times, la reunión con Dimon incluyó conversaciones sobre la necesidad de reducir la burocracia, mejorar la eficiencia del gobierno y fortalecer la cooperación entre el sector público y privado.

Desde JPMorgan se describió el diálogo como constructivo, mientras que desde la alcaldía se calificó el encuentro como cordial. En el caso de Goldman Sachs, la empresa evitó hacer comentarios.

Mamdani es el primer alcalde de Nueva York asociado plenamente con el socialismo democrático, y su propuesta de aumentar la carga fiscal a los sectores más ricos ha sido recibida con resistencia en Wall Street.

La fricción se intensificó tras el video viral en el que utilizó la residencia de Griffin como ejemplo de su política tributaria, pieza que acumuló decenas de millones de visualizaciones y provocó una dura respuesta del propio empresario.

Asimismo, figuras del sector inmobiliario y financiero han criticado el discurso del alcalde y lo han acusado de perjudicar el clima de inversión en la ciudad.

Pese a ello, la administración de Mamdani comenzó una serie de encuentros con altos ejecutivos, entre ellos el presidente de Blackstone, Jonathan Gray, y el director ejecutivo de Bank of America, Brian Moynihan, como parte de lo que fuentes consultadas por The New York Times describen como una gira de acercamiento al mundo empresarial.

Durante la reunión con Dimon, según el equipo del alcalde, también se abordó la colaboración para mejorar los servicios urbanos y promover el desarrollo económico. El propio Mamdani habría agradecido la trayectoria de JPMorgan Chase en la ciudad.

La respuesta de Griffin a Mamdani

El director ejecutivo del fondo de inversión Citadel, Ken Griffin, aseguró a principios de mayo que la compañía comenzó a orientar parte de sus planes de expansión hacia Miami, en reacción al video de Mamdani.

En una entrevista con CNBC durante la Conferencia Global del Instituto Milken, explicó que, tras ese episodio, la firma solicitó permisos a la ciudad de Miami y ya incorporó “cientos de miles de pies cuadrados” de nuevo espacio en un edificio en desarrollo.

Dijo que esta expansión derivará en la creación de numerosos empleos en la ciudad durante la próxima década. Asimismo, señaló que sigue en pie la remodelación de su sede en Park Avenue, en Nueva York, valorada en más de $6,000 millones de dólares y con una proyección de más de 15,000 empleos permanentes.

Griffin sostuvo además que el video del alcalde lo hizo sentirse expuesto, aludiendo al asesinato en 2024 del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, ocurrido en Manhattan. Aunque afirmó no tener conflictos personales con Mamdani, dijo que la publicación lo convirtió en una “figura política” y calificó el contenido de “mal gusto”.

En respuesta, el portavoz del alcalde afirmó a CNBC que Mamdani busca el éxito de todos los neoyorquinos, incluidos empresarios como Griffin, pero defendió la necesidad de una reforma fiscal que obligue a los más ricos a contribuir de forma más equitativa.

El plan de impuestos a los ricos de Mamdani incluso generó la advertencia del presidente estadounidense Donald Trump, quien afirmó que esas medidas pueden provocar que los contribuyentes adinerados se vayan de Nueva York. “Una vez que se vayan, se habrán ido para siempre, y no les quedará ninguna ciudad. No les quedará ningún estado”, afirmó el mandatario citado por Politico.

Trump mencionó el choque reciente entre Mamdani y Griffin, y aseguró que la ida de personas como el empresario sería una gran pérdida para Nueva York y algo irrecuperable. “Hay que hacer lo contrario: hay que valorarlos, invitarlos a la oficina, cenar con ellos. Hay que convencerlos de que no se vayan”, añadió.

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