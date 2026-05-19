Yankees anuncian fecha de estreno de Gerrit Cole tras superar cirugía Tommy Johhn

El regreso del pitcher estelar de los New York Yankees, Gerrit Cole, es inminente, hará su debut en la temporada de la MLB este viernes en la serie contra los Tampa Bay Rays, así lo confirmó el mánager Aaron Boone.

Cole, se sometió a una cirugía Tommy John en marzo del año pasado, no ha sido titular en un juego de Grandes Ligas desde el Juego 5 de la Serie Mundial de 2024.

El regreso del pitcher estelar a la rotación de los ‘Mulos de Manhattan’ dará un impulso importante pues hay que recordar que Max Fried ingresó a la lista de lesionados de 15 días la semana pasada tras una contusión ósea en su codo izquierdo.

Gerrit Cole will make his season debut on Friday night vs. the Rays, @Yankees manager Aaron Boone announced.



His last Major League game was October 30, 2024. pic.twitter.com/sh3VXuBNHO — MLB (@MLB) May 19, 2026

Proceso de rehabilitación meticuloso

Para asegurar que su brazo esté en condiciones óptimas, Cole ha seguido un riguroso programa de recuperación. Durante este proceso, participó en seis encuentros de ligas menores, donde demostró que su brazo ha recuperado la potencia necesaria para competir al más alto nivel.

En su última apertura de rehabilitación, el lanzador lució en excelente forma al trabajar durante cinco entradas y un tercio, permitiendo apenas una carrera.

Lo más alentador para el cuerpo técnico fue ver cómo su recta alcanzó las 99.6 mph, una señal clara de que su fuerza y velocidad están de vuelta.

“Todo va bien hasta ahora”, comentó Cole recientemente al ser consultado por la prensa sobre su estado físico. “Ha sido una progresión constante. El volumen de lanzamientos ha ido aumentando, y tanto la velocidad como el control han evolucionado positivamente”, añadió.

Para hacer espacio en el róster activo y dar cabida al regreso de Cole, el equipo optó por enviar al lanzador Elmer Rodríguez a su filial de Triple-A.

"We're all excited for him and know the long road that it's been to get back to this point."



During his pregame press conference, Aaron Boone discusses Gerrit Cole's upcoming return. pic.twitter.com/MXooxc0HGH — YES Network (@YESNetwork) May 19, 2026

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