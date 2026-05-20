Documento atribuido a atacantes de mezquita en California insta a una guerra racial en EE.UU.

Los dos jóvenes que asesinaron a tres personas en un ataque contra la mayor mezquita de San Diego (California) expresaron odio contra los musulmanes, los judíos, los hispanos, los afroamericanos y las personas de la comunidad LGTBIQ, y pedían por una guerra racial, según un manifiesto citado por medios estadounidenses.

Los investigadores del ataque ocurrido contra el Centro Islámico de San Diego (California) han enfocado las pesquisas en las búsquedas de internet de los sospechosos de 17 y 18 años y un escrito dejado por ellos.

El documento comenzaría con una diatriba antisemita y un llamamiento a una violenta guerra racial, despachándose contra otras minorías como los musulmanes, las personas de raza negra o latina, las mujeres, los homosexuales y los transexuales, según información citada por CBS News que tuvo acceso al escrito.

En el manifiesto de 75 páginas titulado ‘La Nueva Cruzada: Hijos de Tarrant’, se hace referencia a Brenton Tarrant, que mató a 51 personas e hirió a otras 89 en un ataque contra una mezquita y un centro islámico en Christchurch, Nueva Zelanda, en 2019, de acuerdo a Los Angeles Times, que también tuvo acceso a los escritos.

El agente especial a cargo de la oficina del FBI en San Diego Mark Remily dijo en una conferencia de prensa el martes que el escrito comprende un amplio espectro de razas y religiones.

“Estos sujetos no discriminaron a quién odiaban”, señaló.

Por su parte, el periódico angelino citó cuentas en internet supuestamente relacionadas con uno de los atacantes en las que aparece vestido con ropa de camuflaje y una máscara de calavera y portando emblemas asociados al nazismo.

Las autoridades han identificado a los atacantes fallecidos como Cain Lee Clark y Caleb Liam Vazquez, de 17 y 18 años, respectivamente.

Los investigadores creen que los jóvenes se conocieron por internet, donde descubrieron que ambos vivían en el área de San Diego, una zona fronteriza entre California y México.

También se habrían radicalizado a través de información hallada en internet. Ambos transmitieron su ataque en vivo, emulando el ataque de Christchurch, según CBS.

La nota de suicidio dejada por Clark indicó que estaba dispuesto a morir por su causa, según una fuente policial que habló con la televisora.

Disparos contra un jardinero

Este miércoles también se conoció que cuando huían de la mezquita, tras ser repelidos por uno de los guardias, los jóvenes dispararon contra un jardinero que se encontraba en una zona residencial trabajando.

Varios videos de seguridad mostraron cómo los atacantes dispararon contra el lugar donde se hallaba el trabajador mientras huían en un carro blanco.

Los cuerpos de los jóvenes fueron hallados cerca de donde ocurrió el segundo ataque, en el que nadie resultó herido.

Las tres víctimas mortales en la mezquita fueron identificadas como Mansour Kaziha, Nader Awad, y el guardia de seguridad Amin Abdullah, quien disparó contra los atacantes y logró repeler el ataque.

Una recaudación de fondos sobrepasó esta tarde los 2,5 millones de dólares para las familias de las tres víctimas.

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