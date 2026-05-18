Trump califica de “terrible” el tiroteo en una mezquita de San Diego

El presidente Donald Trump calificó este lunes como una situación “terrible” el tiroteo ocurrido en una mezquita de San Diego que dejó cinco muertos, incluidos los dos presuntos atacantes, mientras las autoridades federales avanzan en la investigación del caso.

El mandatario se refirió al ataque durante una actividad en la Casa Blanca y señaló que había recibido reportes preliminares sobre lo sucedido. También adelantó que el director del FBI, Kash Patel, ofrecería una rueda de prensa con nuevos detalles sobre la investigación.

“He recibido algunas actualizaciones preliminares, pero examinaremos el asunto con gran detenimiento”, añadió el mandatario.

Según las primeras indagaciones federales, los dos sospechosos tendrían entre 17 y 19 años y habrían muerto por heridas de bala autoinfligidas. Sus cuerpos fueron encontrados dentro de un vehículo cerca del Centro Islámico de San Diego, considerado la mezquita más grande del condado.

Entre las víctimas mortales figura además un guardia de seguridad que, de acuerdo con las autoridades, intentó contener el ataque durante el tiroteo.

Reacción de Gavin Newsom

El gobernador de California, Gavin Newsom, expresó estar “horrorizado” por lo ocurrido y aseguró que el estado acompañará a la comunidad musulmana tras el ataque.

En un comunicado difundido junto a su esposa, Jennifer Siebel Newsom, el gobernador afirmó que el centro islámico era un lugar donde “familias y niños se reúnen” para rezar en paz.

Newsom informó además que agentes de la Patrulla de Carreteras de California y personal de la Oficina de Servicios de Emergencia fueron enviados al lugar para colaborar con las autoridades locales.

“El odio no tiene cabida en California”, afirmó el gobernador, quien también sostuvo que las comunidades religiosas no deberían vivir con miedo a sufrir ataques violentos.

Las autoridades no han revelado hasta ahora un posible motivo detrás del tiroteo, mientras el FBI continúa recopilando evidencia y entrevistando testigos.

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