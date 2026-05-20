Empleados de limpieza en hoteles de NYC tendrán salario que superará los $100 mil anuales para 2034

La industria hotelera de la ciudad Nueva York alcanzó un acuerdo histórico que transformará las condiciones laborales de miles de trabajadores de limpieza y mantenimiento en la ciudad.

El pacto, negociado entre la Hotel and Gaming Trades Council y la Hotel Association of New York City, permitirá que muchos empleados sindicalizados superen los $100,000 dólares anuales en ingresos durante los próximos años.

El convenio llega en un momento estratégico para la ciudad, a pocos meses de que Nueva York reciba una importante afluencia de turistas por el Mundial 2026 y en vísperas de los festejos por el 250 aniversario de Estados Unidos. La negociación evitó el riesgo de una huelga que habría generado un fuerte impacto sobre hoteles, visitantes y actividades relacionadas con el turismo.

De acuerdo con información publicada por The New York Times, los empleados de limpieza afiliados al sindicato recibirán aumentos salariales progresivos durante los 8 años de vigencia del nuevo contrato. Por primera vez, los trabajadores alcanzarán un salario superior a $61 por hora hacia 2034, frente a los montos ligeramente inferiores a $40 por hora que percibían anteriormente.

El incremento representa una mejora salarial acumulada superior al 50%, una cifra que refleja tanto la presión inflacionaria que enfrenta la ciudad como el creciente costo de vida en la ciudad.

Un acuerdo clave para evitar conflictos laborales

La votación definitiva del convenio se realizará durante una asamblea sindical programada para este jueves, aunque la asociación hotelera ya ratificó los términos del acuerdo. Además de los aumentos salariales, el pacto garantiza que los 27,000 miembros del sindicato y sus familias mantendrán cobertura médica completa sin asumir costos adicionales en seguros de salud.

El sindicato también aseguró que los trabajadores podrían superar la barrera de los $100,000 anuales a partir del sexto año del convenio. En algunos casos, los encargados de limpieza alcanzarían ingresos cercanos a $110,000 hacia el final del contrato, una cifra poco habitual para este tipo de ocupaciones en el sector servicios de EE.UU.

El acuerdo salarial llegó a liberar una presión que se tenía cargando desde hace meses y que amenazaba con una huelga que pondría en jaque a la industria hotelera durante este verano. (Foto: Angelina Katsanis/AP)

Rich Maroko, presidente del Hotel and Gaming Trades Council, afirmó que el acuerdo otorgará una estabilidad financiera significativa a los empleados que sostienen gran parte de la actividad hotelera de la ciudad.

“Este contrato traerá una estabilidad financiera que cambia la vida a los 30,000 empleados que constituyen la base de la industria hotelera”, declaró Maroko, según reprodujo The New York Times.

El costo de vida impulsa nuevas demandas salariales

NYC continúa siendo una de las ciudades más caras de EE.UU., especialmente para trabajadores de ingresos medios y bajos. El aumento en los alquileres, el transporte, los alimentos y los servicios básicos ha generado una presión creciente sobre los empleados del sector hotelero, muchos de los cuales residen en los 5 distritos de la ciudad o en áreas suburbanas cercanas.

El sector hotelero neoyorquino había experimentado tensiones laborales durante los últimos meses, en parte por las negociaciones contractuales y también por las expectativas de crecimiento turístico vinculadas al Mundial 2026. La posibilidad de un paro representaba una preocupación importante para hoteles y autoridades municipales, debido al potencial impacto económico y logístico sobre millones de visitantes.

La ciudad espera recibir un fuerte flujo de turistas internacionales durante los próximos años, impulsado por eventos deportivos y celebraciones nacionales. Por ello, mantener estabilidad operativa en los hoteles se convirtió en una prioridad tanto para empresarios como para dirigentes sindicales.

El acuerdo también podría convertirse en una referencia para futuras negociaciones laborales en otras ciudades estadounidenses con alta actividad turística. Analistas consideran que el convenio marca un precedente sobre cómo la presión inflacionaria y la recuperación económica están redefiniendo las condiciones salariales en sectores históricamente asociados con ingresos moderados.

Mientras tanto, miles de trabajadores hoteleros de NYC observan el nuevo contrato como una oportunidad de mejorar su calidad de vida en una de las ciudades más costosas del país y asegurar mayor estabilidad financiera para sus familias durante la próxima década.

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