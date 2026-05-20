Venezuela excarcela a tres expolicías considerados los presos políticos más antiguos tras 23 años

Un tribunal venezolano le otorgó la libertad condicional por medida humanitaria a Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina, exfuncionarios de la extinta Policía Metropolitana de Caracas, que según la ONG Foro Penal, son considerados los presos políticos más antiguos del país, tras permanecer 23 años detenidos.

El procedimiento ocurrió después de que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de 300 personas durante esta semana. Los expolicías cumplían desde 2003 una condena por delitos de homicidio calificado frustrado en complicidad, tras los sucesos del 11 de abril de 2002 en Caracas, cuando el expresidente Hugo Chávez fue brevemente derrocado luego de una protesta antigubernamental masiva.

Detalles de la salida del centro penitenciario

Reportes del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) precisó en X que los exfuncionarios salieron de la Comunidad Penitenciaria Fénix, en el estado Lara, a las 9:57 p.m. La notificación de su libertad se efectuó casi tres horas antes por parte de la dirección del recinto.

“No ha sido fácil, esto ha sido de verdad un viacrucis”, señaló Bolívar en declaraciones recopiladas por EFE, quien admitió que prevé encontrarse con una Venezuela “totalmente distinta” a la de 2003, año en que fue incarcelado, pero confía en que se adaptarán “poco a poco a la nueva sociedad”.

Asimismo, envió un mensaje a quienes siguen privados de libertad por motivos políticos de “fuerza y fe”, e insistió en que sus familiares deben insistir en las liberaciones de los suyos.

Contexto de los sucesos y medidas gubernamentales

La sentencia original vinculaba a los expolicías con los hechos de 2002, cuando una protesta opositora marchó hacia el Palacio de Miraflores, mientras estos exoficiales defendían a los manifestantes opositores de disparos por parte de grupos adeptos a Hugo Chávez. Los enfrentamientos armados en los alrededores de Puente Llaguno causaron al menos 19 muertos y decenas de heridos.

Manifestantes de la oposición venezolana se enfrentan a militares al servicio de Hugo Chávez detrás del palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el 11 de abril de 2002. (Foto: AP/ Fernando Llano)

Respecto a las liberaciones actuales, Jorge Rodríguez argumentó que se aplican a personas que estuvieron “incursas en hechos y en delitos demostrados pero, por ser menores de edad o mayores de 70 años, o portadores de una patología”, además de “mujeres embarazadas o lactantes”.

El anuncio de la Asamblea Nacional venezolana se registra tres meses después de la aprobación de la amnistía, en un contexto donde organizaciones civiles exigen investigar de forma independiente la muerte bajo custodia del preso político Víctor Quero, notificada el pasado 7 de mayo.

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