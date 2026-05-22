Mexicanos deportados denuncian tortura, abusos y negligencia en centros de detención del ICE

Migrantes mexicanos deportados desde Estados Unidos han denunciado presuntos casos de violencia, tortura y negligencia médica dentro de centros de detención operados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), de acuerdo con testimonios recopilados por Latinus.

Los testimonios de los mexicanos deportados como Jesús Rosales y Juan Carlos Villafuerte describen un entorno de agresiones físicas, intimidación psicológica y condiciones de encierro que, aseguran, los marcaron profundamente durante su proceso migratorio.

Denuncias de tortura y maltrato en centros de detención

Jesús Rosales relató que fue detenido en San Diego, California, donde permaneció alrededor de un mes bajo custodia del ICE. Según su testimonio, fue sometido a tratos que describe como tortura física y psicológica.

Entre los hechos denunciados, afirmó que en un cuarto de detención se utilizaba agua como forma de presión, al punto de generar sensación de ahogo durante largos periodos, obligando a los detenidos a pedir ayuda para detener la situación.

También contó que hubo momentos de presión psicológica, como cuando usaban muñecos mutilados para asustarlos y dejarles claro que no regresaran a Estados Unidos.

Detenciones, encierro y traslados prolongados

Otro de los testimonios corresponde a Juan Carlos Villafuerte, quien asegura haber sido detenido en Minnesota yy posteriormente deportado tras permanecer en una cárcel federal.

Villafuerte afirmó que durante su proceso fue esposado y encadenado en traslados que podían durar entre 16 y 20 horas, pasando por distintos centros de detención en condiciones que describe como extremas.

El migrante relató que compartió espacios con personas acusadas de distintos delitos y que fue testigo de situaciones de crisis dentro de las instalaciones, incluyendo casos de suicidio.

Muertes bajo custodia y denuncias de organizaciones civiles

De acuerdo con registros citados por organizaciones civiles, en lo que va de 2026 se han reportado 16 muertes de mexicanos bajo custodia del ICE, de acuerdo al medio antes citado.

Además, precisó que la Red Nacional de Organización de Jornaleros de Estados Unidos documenta 11 muertes durante redadas y 51 fallecimientos bajo custodia federal en el actual periodo de gobierno.

Las principales causas señaladas en estos reportes incluyen presunta negligencia médica, falta de medicamentos, uso excesivo de la fuerza y crisis de salud mental dentro de los centros de detención.

Críticas a las políticas migratorias y señalamientos políticos

Legisladores de oposición, como el congresista demócrata Robert García, han acusado al ICE de reclutar perfiles con formación militar para fortalecer su capacidad operativa, lo que, según señalan, contribuye a un enfoque más agresivo en la aplicación de leyes migratorias.

Desde esa perspectiva, se ha planteado que estas prácticas generan un ambiente de intimidación que busca desalentar el regreso de migrantes a Estados Unidos.

Cuestionamientos sobre el papel del gobierno mexicano

En medio de estas denuncias, también se han intensificado los cuestionamientos sobre la respuesta del gobierno mexicano ante los señalamientos de abusos y presuntas violaciones a derechos humanos en centros de detención migratoria en Estados Unidos.

Jesús Rosales, uno de los mexicanos deportados, afirmó que se sintió desprotegido durante su proceso y criticó la falta de acciones más firmes por parte de las autoridades mexicanas.

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